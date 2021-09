The Last of Us

© Naughty Dog / Sony Interactive Entertainment

Im Juli begannen die Dreharbeiten für die Serie von HBO zu The Last of Us, für die ein ganzes Jahr eingeplant ist. Über Instagram gab der Director Kantemir Balagov nun bekannt, dass die Aufnahmen für die Pilotfolge im Kasten sind. Amazon Prime Video starten! Holt euch hier euer Sky Ticket! Starte jetzt ein Abo bei Disney+ The Last of Us: Pilotfolge der Serie abgedreht Balagov postete in dem sozialen Netzwerk ein Bild von einer leeren Filmklappe mit dem Titel des Spiels. Dazu schrieb er „Meine Arbeit hier ist erledigt“ und bedankte sich namentlich bei einigen Schauspieler*innen und Mitwirkenden der Serie. Weiter schreibt der Director, er sei sehr dankbar für diese Chance und die großartigen Erfahrungen mit ihren Höhen und Tiefen. Er wurde als Regisseur für die Pilotfolge der Serie, die ursprünglich von Johan Renck geleitet werden sollte, engagiert. Aufgrund eines terminlichen Konflikts übernahm schließlich Balagov diese Aufgabe. © Sony Interactive Entertainment/Naughty Dog Ob er auch für weitere Folgen verantwortlich sein wird, ist bisher noch nicht bestätigt. Allerdings sollen wohl mehrere Regisseure an der Produktion beteiligt sein. Insgesamt verzeichnet die erste Staffel der „The Last of Us“-Serie zehn Episoden, deren Dreharbeiten bis Sommer 2022 angesetzt sind. Joel und Ellie erneut in Aktion Die Handlung der Adaption orientiert sich an der Geschichte der ersten beiden Videospiele. 20 Jahre nachdem ein Pilz zahlreiche Menschen das Leben gekostet und in Mutanten verwandelt hat, trifft der Überlebende Joel in den postapokalyptischen USA auf die 14-jährige Ellie. Das Mädchen scheint immun gegen die Bedrohung zu sein und könnte den Durchbruch zu einem Heilmittel darstellen. Obwohl man die Geschichte in der Adaption möglichst detailgetreu wiedergeben möchte, könnte es die eine oder andere kleine Änderung geben. Hier könnt ihr alle bisher bekannten Details zur Serie nachlesen: The Last of Us-Serie: Alle Infos zu Start, Cast, Handlung und Trailer der HBO-Show * Hinweis: Bei allen Links zu Onlineshops handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision – ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt. Danke für eure Unterstützung!

Annika Menzel Hexe, Superheldin und Pokémon-Trainerin, die ihre Zeit am liebsten mit Videospielen und Lesen verbringt. Von Astral Chain bis Zelda, fasziniert vom Land der aufgehenden Sonne. Gelobt sei sie! Dabei wandert sie stets auf dem schmalen Grat zwischen Frust und Euphorie.

News & Videos zu The Last of Us

The Last of Us-Serie: Neue Bilder vom Set zeigen die Postapokalypse in Boston

The Last of Us auf HBO: So viele Staffeln könnte die Serie bekommen

The Last of Us: Die Serie hat ihre Tess-Darstellerin gefunden

The Last of Us-Serie: Alle Infos zu Start, Cast, Handlung und Trailer der HBO-Show

The Last of Us-Serie verschlingt offenbar mehr Geld als Game of Thrones

The Last of Us-Schauspieler tritt Serien-Cast bei und zwei alte TLOU-Bekannte