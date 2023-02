Gerüchteküche: The Evil Within 3 – Hi-Fi Rush prophezeit Survival-Horror-Ankündigung

Offiziell wurde „The Evil Within 3“ noch nicht angekündigt. Doch ein Easter-Egg in Hi-Fi Rush, dem neuesten Spiel des Entwicklers Tango Gameworks, deutet auf eine baldige Ankündigung der Fortsetzung der Survival-Horror-Serie hin.

Es gibt auch noch ein weiteres Argument, das dafür spricht, dass ein Nachfolger für The Evil Within geplant ist.

Hi-Fi Rush – Ein Spiel voller Referenzen

Auf den ersten Blick erkennt man nicht, dass „Hi-Fi Rush“ von denselben Machern stammt, wie „Evil Within“. Das im Januar veröffentlichte Werk ist ein rhythmusbasiertes, knallbuntes Action-Spiel. Es ist ein großer Blumenstrauß voller popkultureller Referenzen.

Anspielungen gibt es zum Beispiel auf Scott Pilgrim vs. the World, JoJo’s Bizarre Adventure, Twin Peaks und dem Gemälde „Der Schrei“ von Edvard Munch. Doch es gibt auch einige kleine Easter-Eggs zu anderen Videospielen.

Sebastian Castellanos und Joseph Oda aus Evil Within 1 und 2 finden ihren Weg in das Action-Abenteuer in Form von Robotern, die nicht nur die passenden Outfits haben, sondern auch Zitate aus den Spielen wiedergeben.

Auch die ikonische Szene von Resident Evil, als das erste Mal infizierte Hunde durchs Fenster ins Herrenhaus springen, gibt es zu entdecken. Ein Easter-Egg hat die Fans der Serie besonders aufhorchen lassen.

Subtile Ankündigung von The Evil Within 3?

Zum Ende des Spiels fahrt ihr mit einem Aufzug. In diesem gibt es einen Bildschirm, der neben dem Wetter auch eine ganz besondere Neuigkeit bereithält:

„Sequel to popular survival horror game franchise anounced“ Hi-Fi Rush

Neben „The Evil Within“ und „Hi-Fi Rush“ hat Tango Gameworks bisher nur Hero Dice und Ghostwire: Tokyo entwickelt, die beide nicht ins Survival-Horror-Genre passen.

Ghostwire: Tokyo wurde übrigens ursprünglich als The Evil Within 3 geplant, bevor es zu einem eigenständigen Spiel umgeformt wurde. Das heißt so unwahrscheinlich ist es nicht, dass der Entwickler nach seinem Ausflug in bunte Gefilde wieder zu seinen düsteren Wurzeln zurückkehren könnte…