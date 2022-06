The Callisto Protocol noch gruseliger dank PS5-Controller?

Wenn alles gut geht, bekommen wir schon bald ein neues Horrorspiel spendiert, das in die Fußstapfen eines Dead Space treten wird. Immerhin wird The Callisto Protocol von Veteranen entwickelt, die in der Vergangenheit den Grundstein für das „Dead Space“-Franchise legen konnten.

Wir wissen schon heute, dass uns klassische Sci-Fi-Horrorkunst erwartet, im Grunde ist die Atmosphäre dabei recht ähnlich zu der aus „Dead Space“. Das Gameplay-Footage, das während des Summer Game Fest 2022 geteilt wurde, spricht Bände.

The Callisto Protocol auf PS5 mit DualSense-Features

„The Callisto Protocol“ erscheint dabei für mehrere Plattformen. Doch insbesondere die PS5-Version lässt uns noch einmal aufhorchen.

In einem Interview mit Game Informer erklärt Ben Walker, Design Director vom Entwicklerstudio Striking Distance Studios, dass das Spiel definitiv Gebrauch machen wird vom DualSense-Controller der PS5.

Heißt, sie wollen die exklusiven Features wie das haptische Feedback und die adaptiven Trigger einbeziehen.

Dabei verrät Walker nicht, was sie genau planen. Doch er gibt zu verstehen, dass sie am Ende für eine größere Immersion sorgen könnten. Er zeigt sich recht zuversichtlich:

„Absoulut! Wir legen da großen Wert drauf. Wie befriedigend es auch ist zu sehen und zu hören, dieses Fühlen ist wie ein Extralevel. Und der Controller gibt uns definitiv diese Fähigkeit. All die kleinen Nuancen. Wir arbeiten hart daran, sie zu verbauen und daran, dass es dem Controller am Ende gerecht wird.“

Ob diese Features schließlich die Immersion steigern oder nicht. Das Studio scheint sich offensichtlich viele Gedanken um eine sinnvolle Integration der Möglichkeiten zu machen. Das klingt im Vorfeld schon mal recht vielversprechend.

Wir sind gespannt, was der Game Director Glen Schofield aus dem Hut zaubern wird. Mit „Dead Space“ hat er bereits unter Beweis gestellt, dass er sein Handwerk als Produzent bestens versteht.

„The Callisto Protocol“ erscheint am am 2. Dezember 2022 für die PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und den PC.