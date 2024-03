Star Wars The Acolyte: Trailer zeigt 1. Realfilmfootage der Hohen Republik

Der Countdown läuft, Leute! Wir zählen schon die Tage runter bis zur Premiere von Star Wars: The Acolyte – einem der meistgehypten Kapitel im Star Wars Universum.

Und jetzt hat Disney+ endlich den Trailer in die Galaxis geschleudert. Am Dienstag hat Disney den ersten Look auf die Serie veröffentlicht, die im Juni auf der Plattform landen soll, und haben uns damit einen epischen Vorgeschmack auf die Abenteuer gegeben, die in der Ära der Hohen Republik (The High Republic) spielen. Schnappt euch eure Lichtschwerter und checkt den Trailer ab!

Worum geht es in Star Wars: The Acolyte?

Was steckt hinter Star Wars: The Acolyte? The Acolyte katapultiert uns etwa 150 Jahre zurück vor „Star Wars: Die dunkle Bedrohung” in eine Ära voller Jedi-Swag und Sith-Legenden, die man für ausgestorben hielt.

In dieser Serie tauchen wir in die letzten Tage der High Republic ein, einem Mystery-Thriller, der uns in eine Galaxie voller düsterer Geheimnisse und der dunklen Seite der Macht mitnimmt.

Eine Ex-Padawan und ihr Jedi-Meister nehmen die Spur einer Reihe mysteriöser Verbrechen auf, doch die Dunkelheit, der sie sich stellen, ist krasser als gedacht.

Leslye Headland, das Mastermind hinter „The Acolyte“, hat in einem Interview ausgepackt und gesagt:

„Wir graben tief in die politischen, persönlichen und spirituellen Dramen, die sich in einer fast unbekannten Ära abgespielt haben. Meine Neugier war immer: Wie sind wir an den Punkt gekommen, an dem die Sith unbemerkt den Senat infiltrieren konnten? Was lief da schief? Welche Ereignisse haben uns zu diesem Moment geführt?“

Sie beschreibt die Zeit als eine Art Renaissance oder Aufklärungszeit, in der die Jedi in Gold und Weiß rumlaufen, so makellos, dass sie nie in den Staub zu fallen scheinen, fast als würden sie nie wirklich kämpfen.

Wer ist wer in The Acolyte? Zum Cast gehören Kracher wie Amandla Stenberg, Lee Jung-jae, Manny Jacinto und viele mehr, die das „Star Wars“-Universum zum Beben bringen dürften.

Wann erscheint The Acolyte? Markiert den 4. Juni 2024 in eurem Kalender, denn Star Wars: The Acolyte wird exklusiv auf Disney+ erscheinen. Am besten aktiviert ihr jetzt schon mal euer Abo!

Bist du auch schon am Ausflippen vor lauter Vorfreude auf Star Wars: The Acolyte? Lass es uns in den Kommentaren wissen und diskutier mit uns über den Trailer.

