Der Bastelspaß Super Mario Maker 2 wird jetzt noch umfangreicher. Nachdem erst kürzlich ein Update kam, das The Legend of Zelda ins Spiel brachte, durch das ihr nun mit Link durch die Level hüpfen könnt, gibt es nun abermals Nachschub. Es soll sich um das letzte Großupdate handeln, weshalb es essenzielle Neuigkeiten gibt, die das ganze Spiel verändern.

Erschafft ganze Welten und euer eigenes Spiel!

In „Super Mario Maker 2“ könnt ihr fortan eure eigenen Welten bauen. Und damit meinen wir nicht die Karten, die wir sowieso schon bauen können, sondern ganze Weltkarten! Diese kennt ihr zum Beispiel aus „Super Mario Bros. 3“ oder „Super Mario World“, sie fungieren als eine Art Level-Hub, wo ihr alle einzelnen Stages anlaufen könnt. Im Endeffekt könntet ihr so nun euer ganz eigenes Spiel entwerfen, das mit unterschiedlichen Level ausgestattet ist.

Im nachfolgenden Trailer erfahrt ihr, wie das am Ende aussehen könnte:

Insgesamt könnt ihr innerhalb einer Superworld (Superwelt) 8 Welten und 40 Level verbauen. Jede Welt kann thematisch angepasst werden. So könnt ihr zum Beispiel ein Wüstensetting wählen oder eine Waldkarte konstruieren. Das Theme kann ebenfalls ausgewählt werden, sodass ihr nicht auf die musikalische Untermalung verzichten müsst.

Zudem wurde an den Bosskämpfen geschraubt. Hier gibt es ebenfalls ein wichtiges Update. Jetzt neu sind die Koopalinge. Ihr könnt also fortan jeden von Bowsers sechs Handlangern in eure Stages verbauen, die allesamt über einzigartige Fähigkeiten verfügen. Ebenfalls ziemlich spannend sind die Mechakoopa, kleine Animatronics, die sich Mario künftig in den Weg stellen kann. Sie verfügen über einzigartige Fähigkeiten wie einen Laserstrahl.

Super Mario Maker 2: Neue Power-ups

Neben diesem ohnehin schon recht umfangreichen Update gibt es noch ein paar Kleinigkeiten mit obendrauf. So werden nun neue Power-ups implementiert, die wir euch nachfolgend aufzählen:

Froschanzug Supereichel (Flughörnchen) Boomerang-Blume Power-Ballon Verkleidungen: Gumba-Maske, Rote Power-Box, Kugelwilli, Kanonenbox, Flugbox SMB2-Mushroom

Insbesondere das letzte Power-up dürfte dabei für viele Spieler interessant sein, da es Mario in Mario aus „Super Mario Bros. 2“ verwandelt. Das Sprite ändert sich also mit diesem Item. Doch nicht nur das Aussehen wird verändert, ebenso seine Fähigkeiten! Mario kann mit diesem Power-up Feinde hochheben und wegwerfen. Das bietet am Ende ganz neue Möglichkeiten.

Super Mario Maker 2: Twitter-User verwandelt Welt 1-1 in einen flammenden Alptraum

Für mehr Einzelheiten schaut unbedingt ins Ankündigungsvideo. Gegen Ende gibt es hier also wirklich noch mal ein wirklich essenzielles Update, das nicht zu viel verspricht. Falls ihr die Neuerungen ausprobieren möchtet, schaut morgen ins Spiel. Am 22. April 2020 wird das Update offiziell zur Verfügung stehen.