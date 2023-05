Starfield enthält Sex, Drogen und blutige Leichen

Mit Starfield will Bethesda in neue Sphären aufsteigen. Dabei setzt der Publisher offenbar nicht nur auf eine freie Erkundung des Weltraums, sondern gibt mit typischen Rollenspielelementen die nötige Portion Würze in den Suppentopf. Die Altersfreigabe verrät mehr über die Inhalte des kommenden Weltraumabenteuers.

Das US-amerikanische ESRB (Entertainment Software Rating Board) hat „Starfield“ mit einer Altersfreigabe von Mature (17+) versehen. Damit ist spätestens jetzt klar, dass Bethesdas neues Sci-Fi-Rollenspiel nicht mit Gewalt, und anzüglichen Inhalten geizen wird. Es ist sogar von Jetpack-Sex die Rede.

Drogen, Sex und Gewalt in Starfield

Das Rating gibt nämlich seine Altersempfehlung nicht ohne Belege heraus. So zitiert das ESRB einen bestimmten Dialog, der mehr über die pikanten Liebesspiele verrät: „Ich bin voll dafür, ein bisschen wild zu werden, aber lass es uns nächstes Mal ohne die Jetpacks probieren.“

Außerdem wurde bestätigt, dass „futuristische Waffen, Laser, Äxte und Sprengstoffe“ im Kampf gegen Feinde eingesetzt werden. Natürlich wird auch nicht an Blut und Leichen gespart. In der zusammenfassenden Bewertung heißt es:

„Der Kampf ist schnelllebig, mit häufigen Schüssen, Schmerzschreien und Explosionen. Angriffe auf einige Feinde können zu Blutspritzeffekten führen; mehrere Umgebungen zeigen Blutflecken auf dem Boden um Leichen herum.“

Aurora lässt euch förmlich schweben

Aurora ist keine eurer Bettgesellinnen, sondern eine fiktive Droge. Der Konsum hat einem Verzerrungseffekt des Spielbildschirms zur Folge. Das Rauschmittel sollt ihr sowohl in einem Labor herstellen, als auch stehlen und von Händlern kaufen können.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Wann ist der Release?

Starfield soll am 6. September 2023 exklusiv für Xbox Series X/S und den PC erscheinen. In der Rolle eines Bergarbeiters, müsst ihr in der ganzen Galaxie Artefakte aufspüren, diverse Quests abschließen und euch im Kampf gegen Menschen, Roboter und Außerirdische beweisen.

Im Rahmen des Xbox Games Showcase am 11. Juni, wird euch zudem ein tiefer Einblick in das Sci-Fi-RPG gewährt. Laut Joe Skrebels (Chefredakteur von Xbox Wire) soll es unter anderem einige Überraschungen geben, sowie massenweise neues Gameplay.