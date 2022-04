In den letzten Jahren wurde das Star Wars-Universum vor allem mit verschiedenen Streaming-Serien immer weiter ausgebaut. Doch auch in anderen Medien expandierte das Franchise unter Disney weiter und zwei Serien-Hits der jüngeren Vergangenheit erhalten bald Manga-Umsetzungen.

Manga-Serien erscheinen bereits im Mai

Die Mai-Ausgabe des Big Gangan-Magazins verkündete, wie Anime News Network berichtet, dass sich Fans auf Manga-Adaptionen zu Star Wars: Visionen und The Mandalorian freuen dürfen. Erscheinen werden diese übrigens bereits in gut vier Wochen, genauer am 25. Mai 2022.

Genauso wie an der Anime-Serie arbeiten auch an der kommenden Magazin-Umsetzung verschiedene bekannte Künstler. Hier eine genaue Auflistung der bisher bestätigten Autoren und Zeichner:

Haruichi („Star Wars Leia“): Lop & Ochō

(„Star Wars Leia“): Lop & Ochō Yūsuke Ōsawa („Spider-Man: Fake Red“): Die neunte Jedi

(„Spider-Man: Fake Red“): Die neunte Jedi Keisuke Sato („Little Witch Academia“): Die Zwillinge

(„Little Witch Academia“): Die Zwillinge Kamome Shirahama („Star Wars: Visionen“): Der Alte

Ōsawa wird jedoch nicht nur am „Star Wars: Visionen“-Manga arbeiten, sondern ebenfalls an der Manga-Umsetzung von The Mandalorian. Es ist das erste Mal, dass eine Live-Action-Serie der Marke eine solche Adaption erhält. Als erste Serie des Franchise wurde übrigens Star Wars Rebels diese Ehre zuteil. Der erste Band dieser Reihe wurde hierzulande bereits vom Panini-Verlag veröffentlicht.

Scan aus der Maiausgabe des Big Gangan-Magazins © Disney/Lucasfilm/Square Enix

Unklar ist aktuell noch, ob die Manga-Umsetzungen von „Star Wars: Visionen“ und „The Mandalorian“ ebenfalls ihren Weg nach Deutschland finden werden. Da die letzten großen Manga-Reihen des Franchise bei uns bisher stets veröffentlicht wurden, dürften die Chancen wohl nicht allzu schlecht stehen.

„Star Wars: Visionen“ und „The Mandalorian“ sind exklusiv bei Disney Plus verfügbar.