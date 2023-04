Alle Essenzen auf Koboh + Coruscant – Fundorte in Star Wars Jedi Survivor – Lösung

In Star Wars Jedi Survivor gibt es unzählige Rätsel, freischaltbare Items und noch viel mehr zum Erkunden. Der Forschergeist in uns wird gut bedient. Aber was bringen eigentlich die ominösen Macht-Essenzen?

In dieser Lösung erfahrt ihr, was sie bringen und wo ihr sie finden könnt.

Was bringen die Macht-Essenzen im Spiel? Die sogenannten Essenzen sind äußerst wertvoll für das Gameplay, denn sie lassen die Macht, die Gesundheit oder die Fähigkeiten-Punkte von Cal Kestis ansteigen. So könnt ihr also häufiger von euren Skills Gebrauch machen und haltet mehr aus. Die Essenzen sind demnach ein echtes Must-have!

Essenzen auf Coruscant

Wo finde ich die Essenzen auf Coruscant? Auf Coruscant gibt es mehrere Essenzen. Die 1. Macht-Essenz, die eure Machtkraft ansteigen lässt. Um sie zu finden, müsst ihr erst einmal die Unterstadt-Fleischfabrik erreichen. Hier folgt ihr dem Weg links an der donnernden Tür vorbei. Im Nebenraum mit den Fleischsäcken befindet sich südlich eine Aussparung. Hier liegt die erste Macht-Essenz verborgen.

© Lucasfilm Games/EA/Disney

Die 2. Essenz ist ebenfalls in der Unterstadt-Fleischfabrik.

Diese Essenz erhaltet ihr, wenn ihr den Energiepfeil-Skill für BD-1 freigeschaltet habt. Dann könnt ihr zur Unterstadt zurückkehren und die Tür öffnen, die beim erstmaligen Vorbeigehen Geräusche von sich gegeben hat. Erinnert ihr euch? Nun, wenn nicht, einfach dem regulären Weg folgen. Dahinter sitzt ein wahnsinniger Rasender Jotaz. Und der hat richtig Bock auf euch! Schaltet ihn aus und holt euch die Essenz.

Die 3. Essenz auf Coruscant gibt es im Frachtverteilungslager

Und zwar in der Mitte des großen Verteilerraums. Hier müsst ihr gerade durch (wenn ihr an einem Container hängt) das grüne Energiefeld ausschalten. Dann kommt ihr von diesem Eingang an die Machtessenz von hinten heran. Ihr benötigt dafür allerdings den Parieren des grünen Lasertors-Skill. Es ist eine Machtessenz.

© Lucasfilm Games/EA/Disney

Essenzen auf Koboh

Wo finde ich die Essenzen auf Koboh? Die 4. Essenz gibt es auf dem Planeten Koboh. Wenn ihr mit der Mantis eine Bruchlandung hingelegt habt, kann es auch schon weitergehen mit der Suche! Sie befindet sich bei der Absturzstelle.

Essenz 4 – Diese Essenz gibt es erst später im Spiel. Und zwar wenn ihr die Fähigkeit Macht-Heben freigeschaltet habt. Lauft dann zum versunkenen Schiff und hebt es an. Als Dankeschön wartet eine Essenz, eine Machtessenz.

Die 5. bis 9. Machtessenz wartet später auf dem Planeten Koboh. Und zwar beim Verlassener Damm.

Essenz 5 ist eine Gesundheitsessenz, die ihr findet, wenn ihr den Gorocco ausgeschaltet habt. Öffnet die rote Tür links vom Meditationspunkt. Dahinter befindet sich die Essenz im Gorocco-Nest .

ist eine Gesundheitsessenz, die ihr findet, wenn ihr den ausgeschaltet habt. Öffnet die links vom Meditationspunkt. Dahinter befindet sich die . Essenz 6 bringt einen Fähigkeitenpunkt. Diese Essenz findet ihr, wenn ihr den Damm herunterklettert . Unten beim Damm ist ein Seil . Schwingt euch gegen die Wand und lauft an der Wand entlang zur Essenz durch.

bringt einen Fähigkeitenpunkt. Diese Essenz findet ihr, wenn ihr den . Unten beim Damm ist ein . Schwingt euch gegen die Wand und lauft an der Wand entlang zur Essenz durch. Essenz 7 liegt hinter einer Schlammwand verborgen. Schaltet die Rollmine beim Fahrstuhl frei. Danach könnt ihr eine Mine rechts neben den Damm locken, sie nehmen und die Wand unten sprengen. Lauft dann an den Gorocco vorbei und nehmt das Seil. Oben schaltet ihr noch Droiden aus und nehmt die Essenz.

liegt hinter einer verborgen. Schaltet die beim Fahrstuhl frei. Danach könnt ihr eine Mine rechts neben den Damm locken, sie nehmen und die Wand unten sprengen. Lauft dann an den Gorocco vorbei und nehmt das Seil. Oben schaltet ihr noch Droiden aus und nehmt die Essenz. Essenz 8 – Diesen Bonusslot erhaltet ihr, wenn ihr Macht-Heben gelernt habt. Dann könnt ihr die Säule gegenüber vom gigantischen Dino absenken und draufklettern. Vernichtet erst einmal alle Feinde. Dann holt ihr euch den Energieball (hinten links um die Ecke). Geht zurück mit dem Ball und aktiviert den Kuppler. Dann könnt ihr den Weg freiräumen. Holt euch innen eine Rollmine und zerstört die Zerbrechliche Struktur draußen. Innen drinnen müsst ihr dann einmal den Koboh-Zerkleiner von BD-1 aktivieren und die Koboh-Materie am Ende der beiden Wallrun-Plattformen zerstören. Lauft dann rüber und holt euch draußen die Essenz.

– Diesen erhaltet ihr, wenn ihr gelernt habt. Dann könnt ihr die Säule gegenüber vom gigantischen Dino absenken und draufklettern. Vernichtet erst einmal alle Feinde. Dann holt ihr euch den Energieball (hinten links um die Ecke). Geht zurück mit dem Ball und aktiviert den Kuppler. Dann könnt ihr den Weg freiräumen. Holt euch innen eine und zerstört die draußen. Innen drinnen müsst ihr dann einmal den von BD-1 aktivieren und die am Ende der beiden Wallrun-Plattformen zerstören. Lauft dann rüber und holt euch draußen die Essenz. Essenz 9 – Für diese Essenz müsst ihr an der Werkbank vorbei (vom MP aus) und dann den Fahrstuhl hoch. Dann kommt ein Tor, das ihr nur mit Macht-Heben öffnen könnt. Wenn ihr durchs Tor lauft, müsst ihr auf die Ballons springen. Wenn ihr ganz oben angekommen seid, dann könnt ihr euch den Fertigkeitenpunkt schnappen.

Eine weitere Essenz findet ihr im Südlichen Gebiet von Koboh.

Die Essenz 10 bringt einen Fähigkeiten-Punkt. Ihr findet ihn Nördlich vom Stall. Klettert die Wand hoch, folgt dem Weg mit den Schwungstangen und beim Gorocco (steht unten) schaut ihr nach rechts. Springt zum Seil, schwingt euch über die Schlucht und lauft bei den Boglingen nach gerade durch.