Große Tür im Zufluchtstempel auf Jeddha öffnen, so gehts! – Star Wars Jedi Survivor

Im Action-Adventure Star Wars Jedi Survivor gibt es im Laufe der Hauptgeschichte ein oder zwei Stellen, die uns an den Rand des Wahnsinns treiben. Die Rätsel haben es in sich und so auch der Zugang in der Pilgerzuflucht.

Die Vergrabene Zuflucht beherbergt eine Tür, durch die wohl nicht jeder schreiten soll. Deshalb ist sie selbstredend fest verschlossen. Nur blöd, dass wir mit dem guten Cal Kestis an dieser Aufgabe verzweifeln.

Was also tun? Keine Sorge, PlayCentral.de hält euch den Rücken frei! In dieser schnellen Lösung erfahrt ihr, wie ihr umgehend in die Vergrabene Zuflucht gelangt. Ohne Umwege und ohne zu verzweifeln.

Tür zur Vergrabenen Zuflucht öffnen! Star Wars Jedi Survivor

Zunächst einmal müssen wir uns an dem nachfolgenden Punkt auf unserer Karte befinden. Nachdem uns das riesige, metallene Ungetüm im Tempel zugesetzt hat, und wir die Tauchpassage hinter uns gebracht haben, kommen wir nun an die große Tür zur Vergrabenen Zuflucht.

Fundort der großen Tür im Zufluchtstempel. © Lucasfilm Games/EA/Disney

Diese Pilgerzuflucht ist fest verschlossen, weshalb wir nun den Denkapparat anwerfen müssen, um uns Zutritt zu verschaffen.

Es gibt in dieser Kammer zwei Türenmodule, oder auch Türhälften, die ihr in die Mitte schieben müsst. Doch das ist gar nicht mal so einfach! Die Türen werden von Metallobjekten blockiert.

Um an den Metallplatten mit den Türhälften vorbei zu kommen, gibt es in diesem Raum zwei Hebel (siehe Karte), die ihr mit der Macht zu euch ziehen könnt.

Auf diese Hebel kommt es an! © Lucasfilm Games/EA/Disney

Nur ist es mit dem Ziehen an den Hebeln noch lange nicht getan. Also folgt unserer Lösung in der nachfolgenden Reihenfolge. So geht es am schnellsten:

Zieht den linken Hebel herunter und steckt den Stecker an das Pult auf der linken Seite. Nutzt die Macht, um die linke Türhälfte nach rechts durch den Bolzen zu schieben. Löst den Stecker am Pult wieder ab, sodass der Bolzen wieder herunterfährt. Schiebt die linke Türhälfte nach links, sodass sie nun von der rechten Seite vor dem Bolzen landet (siehe Bild).

Halb geschafft! © Lucasfilm Games/EA/Disney

Insbesondere der 4. Punkt ist knifflig, hier muss man erstmal drauf kommen. Doch der Rest ist relativ einfach. Zieht die rechte Wand nun mit der Macht zu euch. In der Zwischenzeit, in der die rechte Türwand zu euch gefahren kommt, zieht ihr den rechten Hebel herunter, um den Weg für die Tür frei zu machen. Der Bolzen fährt dann hoch und die Tür kann passieren.

Und das war es dann auch schon. Wenn ihr den rechten Hebel rechtzeitig zieht, sodass die Türhälfte durch den Bolzen gleiten kann, sind beide Türen nun an Ort und Stelle, wo sie hingehören. Letzteres erfordert lediglich ein gutes Timing. Danach pusht ihr noch einmal die Tür mit der Macht und sie sollte sich öffnen.

Nun geht es weiter in der Vergrabenen Zuflucht, wo ihr unter anderem die Fähigkeit erlangt, durch grüne Lasertore zu manövrieren. Es lohnt sich also. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit diesem tollen „Star Wars“-Game!