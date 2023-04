Ballon anfliegen, wie geht das? So springt ihr auf Ballons in Star Wars Jedi Survivor

Im Action-Adventure Star Wars Jedi Survivor gibt es unzählige Fähigkeiten, die ihr freischalten könnt und zum Großteil auch müsst. Da kann man schnell mal den Überblick verlieren, weshalb wir euch auf PlayCentral.de alles Wichtige zum Spiel erklären.

Mit unseren Leitfaden könnt ihr besser einschätzen, was ihr für eine bestimmte Fähigkeit tun müsst. In diesem Fall dreht sich alles um die fragwürdigen Ballons, die ihr überall am Himmel von Koboh und weiteren Planeten vorfindet. Was hat es damit auf sich? Und was soll ich mit den dicken Ballons anstellen?

Ballons in Star Wars Jedi Survivor freischalten, so gehts!

Was muss ich bei den Ballons tun? Die Ballons sind ein Teil des Metroidvania-Konstrukts, das dem Spiel zugrundliegt. An bestimmten Stellen kommen wir nur weiter, wenn wir eine jeweilige Fähigkeit freischalten. Und um mit den Ballons interagieren zu können, brauchen wir jenen Skill.

Wenn ihr diese Fähigkeit noch nicht freigeschaltet habt, braucht ihr es noch gar nicht versuchen. Dann könnt ihr mit den Ballons noch nicht interagieren.

Wann schalte ich den Ballon-Skill frei?

Wo finde ich die Ballon-Fähigkeit? Den Skill, um mit den Ballons interagieren zu können, schaltet ihr im Rahmen der Hauptgeschichte frei. Ihr solltet euch das zweite Mal auf den Weg zum Zerstörten Mond befinden.

Das heißt, dass ihr folgenden Mission annehmen müsst: Verfolge Finde Rayvis auf dem Zerstörten Mond. Mit dieser Mission könnt ihr in die Mantis steigen und zum zweiten Mal zum Zerstörten Mond reisen. Folgt der Questreihe so weit, bis ihr in das Forschungslabor der Republik gelangt.

Fundort des Ballon-Skills. © Lucasfilm Games/EA/Disney

Hier gilt es die Ballons erst einmal liegen zu lassen, bis ihr zum obigen Punkt (auf unserer Karte) gelangt. In diesem Raum müsst ihr die Werkbank betätigen und dann baut Cal seinen Greifhaken um, damit ihr fortan Ballons anfliegen könnt.

Von einem Ballon zum anderen, aber nur mit Skill. © Lucasfilm Games/EA/Disney

Wie springe ich auf einen Ballon?

Wenn ihr die Fähigkeit nun freigeschaltet habt, könnt ihr sie sogleich im Labor der Republik testen. Das Fliegen mit einem Ballon ist im Grunde ganz einfach. Wir müssen lediglich L2 (PlayStation) drücken, um den Ballon anzuvisieren. Dann könnt ihr den Sprungknopf drücken, um erst einmal zum Ballon zu gelangen.

Aber das war es dann noch nicht, denn beim Ballon angekommen, müsst ihr nun noch die Richtung auswählen, in die Cal Kestis und BD-1 weiterfliegen sollen. Mit den rechten Analogstick könnt ihr also den Weiterflug bestimmen, sozusagen.

Letzteres geht auch, wenn ihr euch erst einmal an den Ballon klammert und in Ruhe überlegt. Nach einer bestimmten Zeit werdet ihr zwar automatisch weitergeschickt, aber ihr habt im Idealfall genug Zeit zum Nachdenken.

Vergesst nicht, alle verpassten Orte auf Koboh oder beispielsweise Jedha zu besuchen. Wir wünschen viel Spaß bei der digitalen Weiterreise!