The Witcher (Serie) - Hinter den Kulissen: Die Hexer-Serie erhält einen eigenen Podcast

Ihr habt noch Fragen zur neuen Netflix-Serie „The Witcher“ und wollt wissen was hinter den Kulissen der Show so geschieht? Glücklicherweise wird in Kürze ein Podcast starten, der eure Neugier befriedigt.

Der Hype um The Witcher ist groß. Die 2. Staffel der Serie wird allerdings noch einiges an Produktionszeit in Anspruch nehmen und die Zuschauer scharren schon nervös mit den Hufen. Um die Zeit bis zum Erscheinen der nächsten Folgen also etwas kürzer zu gestalten, startet bald ein Podcast, der euch hinter den Vorhang blicken lässt.

Behind The Scenes-Podcast zu The Witcher

Sobald die Spiele von CD Projekt RED nach der derzeitigen Revival-Welle allesamt durchgezockt sind, wird wohl schnell nach Nachschub aus dem „The Witcher“-Franchise verlangt. Die Serien-Verantwortlichen der Netflix-Produktion haben praktischerweise gleich vorausgedacht und bekannt gegeben, dass sie derzeit an einem Behind The Scenes-Podcast zur Hexer-Show arbeiten.

„Wie haben die Autoren, die Besetzung und die Crew fast 3.000 Seiten Originalmaterial genommen und damit diese fantastische Welt zum Leben erweckt? Nachdem ihr euer Schicksal erfüllt habt The Witcher zu sehen, führt euch Moderator Brandon Jenkins (Mogul, Verrückt nach Dolemite) durch den Anpassungsprozess, vom Autorenzimmer bis zu eurem Bildschirm.“

So lautet die offizielle Beschreibung zum Podcast, der ab dem kommenden Mittwoch, 8. Januar 2020, unter anderem bei Spotify und Apple Podcast zur Verfügung stehen wird. Solltet ihr also nicht genug bekommen können von der Serienwelt und interessiert euch für die Entstehung der „The Witcher“-Serie, hört in die geplanten drei Folgen rein und nehmt euch etwa 30 Minuten Lauschzeit.

