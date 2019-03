Pineview Drive: Homeless - Direkter Nachfolger des Horror-Adventures erscheint Anfang April

Anfang April erscheint mit Pineview Drive: Homeless der direkte Nachfolger zu dem Horror-Adventure Pineview Drive des deutschen Entwicklerstudios VIS-Games. Dieses Mal strandet ihr mit einem ehemaligen Army-Soldaten in dem unheimlichen Landhaus.

2014 veröffentlichte das deutsche Entwicklerstudio VIS-Games den Horror-Titel „Pineview Drive“, der euch in ein abgelegenes Landhaus an der namensgebenden Pineview Drive schickt.

Übersteht die Nacht

Mit Pineview Drive: Homeless kündigte der Entwickler bereits vor einiger Zeit den direkten Nachfolger an. Dabei schlüpft ihr in die Haut des ehemaligen Army-Soldaten Miles Roberts, der mitten in der Nacht während eines Gewitters an der Küste unterwegs ist und Schutz vor dem Wetter sucht. Diesen findet er schließlich in eben diesem verlassenen Haus an der Pineview Drive. Eine sonderlich gute Idee ist das aber sicherlich nicht.

Auf Steam verspricht VIS-Games, dass „Pineview Drive: Homeless“ einen tieferen Einblick in die dunkle Geschichte des alten Anwesens liefern wird.

Erwarten sollen euch ein nichtlineares Gameplay samt verschiedener Rätsel und „unzählige Schockmomente“. Wie auch bei dem ersten Ableger reagiert der Titel auf die Reaktion der Spieler bei Schockmomenten. Je stärker ihr euch erschreckt, desto mehr Lebensenergie verliert ihr.

„Pineview Drive: Homeless“ erscheint am 05. April 2019 für den PC und kann ab diesem Datum auf Steam erworben werden.

© VIS-Games

Das sind die offiziellen Systemanforderungen

Minimum:

Betriebssystem: Windows 7, 8, 10 (64 Bit)

Prozessor: Intel Core 2 Duo / AMD

Arbeitsspeicher: 6 GB

Grafikkarte: NVIDIA / AMD mit 2048 MB

Festplatte: Mind. 6 GB freier Speicherplatz

DirectX 11

Empfohlen: