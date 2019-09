Ghost Recon: Breakpoint - Laut Entwickler nie langweilig: Täglich warten 12 neue Aufgaben auf euch

Nach bisherigen Informationen ist der neue Open-World-Shooter „Ghost Recon: Breakpoint“ ein recht umfangreiches Spiel, das regelmäßig mit frischen Updates versorgt wird. Laut den Entwicklern soll es durch die verschiedenen Fraktionen abwechslungsreich sein und täglich 12 neue Missionen für euch bereitstellen.

Obwohl Ghost Recon: Breakpoint thematisch an den Vorgänger anknüpft, erwarten euch in dem taktischen Open-World-Spiel viele neue Elemente und Mechaniken. Im Spiel befindet ihr euch auf der fiktiven Insel Aurora im Pazifischen Ozean. Ihr schlüpft in die Rolle von Nomad und versucht, die Kontrolle über die Insel zurückzugewinnen.

Ghost Recon: Breakpoint Diesen PC benötigt ihr für die Ultra-Settings

Neben einer umfangreichen Kampagne, die im Multiplayer-Modus ebenso bestritten werden kann, warten ein runderneuerter PvP-Modus und täglich frische Missionen auf euch.

Wie lang kann man mit frischen Inhalten rechnen?

In einem Interview mit den Entwicklern Eric Couzain und Nouredine Abboud, erfuhr Game Rant, dass „Ghost Recon: Breakpoint“ theoretisch „für immer weitergehen könnte“. Laut dem Team wäre das Ganze so organisiert, dass dank der verschiedenen Fraktionen genug für euch zu tun ist. Insgesamt warten damit täglich zwölf neue Aufgaben und regelmäßig neue Inhalte auf euch.

Ghost Recon: Breakpoint Das kann der neue Ghost War-Spielmodus

Vorbesteller und registrierte Spieler haben ab dem 05. September die Möglichkeit, das Spiel während eines geschlossenen Beta-Tests auf Herzen und Nieren zu prüfen. Alle anderen müssen sich allerdings nicht sehr viel länger gedulden: „Ghost Recon: Breakpoint“ erscheint am 4. Oktober für PC, PS4, Xbox One und Google Stadia.

* Hinweis: Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.