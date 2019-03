Disney - Filmgeschichte: Disney hat 20th Century Fox aufgekauft, doch welche Auswirkungen hat das auf die Zukunft?

Nun ist es endgültig: Das Powerhouse Disney hat die Produktionsfirma 20th Century Fox aufgekauft und schreibt gleichzeitig Geschichte mit einer der größten Veränderungen in der Filmindustrie. Welche Auswirkungen das auf die Zukunft hat und welche Projekte und Figuren der Deal mit sich bringt, verraten wir euch hier!

Mit einer gigantischen Summe von 71 Milliarden US-Dollar hat Disney gestern offiziell 20th Century Fox aufgekauft. Somit werden beide Firmen zu einem riesigen Monopol in Hollywood. Viele Fans von Marvel und Co. sind davon begeistert, denn somit gelangen die Rechte zu Charakteren wie den X-Men wieder in die Hände des Studios. Doch hat dieser Deal auch einige negative Auswirkungen? Wir verraten euch, was ihr wissen müsst!

„Hello X-Men, my old friends!“

Ja, schon ein knappes Jahr warten wir auf die offizielle Bestätigung des Deals zwischen Disney und 20th Century Fox. Gestern nachmittag wurde es dann vollzogen: Für eine nette Summe von 71,4 Milliarden US-Dollar hat das Mouse-House die Produktionsfirma aufgekauft und somit die verschiedensten Rechte zu Filmen, Serien und Charakteren erhalten.

Bob Iger, CEO von Disney, hält diesen Zusammenschluss für eine „Zukunft mit mehr attraktiven Inhalten“. Das sehen auch Marvel-Fans, denn durch den Aufkauf von 20th Century Fox gelangen die Rechte für Charaktere wie die X-Men und Fantastic Four seit über 20 Jahren nun erstmals wieder in die Hände des original Marvel-Studios.

Ausgehend von diesem historischen Ereignis könnten wir in den nächsten Jahren ein komplettes Reboot der X-Men erleben, was viele für dringend notwendig halten. Somit werden die kommenden Filme „X-Men: Dark Phoenix“ und „New Mutants“ die vorerst letzten Einträge in der 20th Century Fox-Marvel-Reihe sein. Weiterhin hat Disney nun die Rechte zu jeglichen Projekten wie „Aliens“, „Die Simpsons“, „Avatar“, „Family Guy“, „Die Chroniken Von Narnia“, „American Horror Story“, „Kingsman“ und vielen mehr.

Doch ist dieser Deal wirklich so positiv, wie viele denken?

Einige sehen es kritisch an. Zum einen gehört Disney nun der amerikanische Streaming-Anbieter Hulu, was einen Zusammenschluss mit dem kommenden Dienst Disney Plus nicht ausschließen könnte und den Krieg gegen Netflix erheblich verschlimmert. Weiterhin ist Disney nun das größte Film-Monopol in Hollywood. Nicht schlecht für Crossover, doch viele sehen dies als kreative Einschränkungen in der Filmindustrie an.

Der Aufkauf könnte das Ende von prägnanten Unterschieden in verschiedenen Film-Franchises sein, befürchten viele. Außerdem werden eine Menge Leute ihren Job verlieren und Disney hat zudem eine der größten Entscheidungsmachten in der Zukunft der Entertainment-Industrie.

Was haltet ihr von dem Zusammenschluss von 20th Century Fox und Disney? Überwiegt das Positive oder sollten wir uns Sorgen machen, dass der Konzern immer größer wird? Disney feiert auf jedenfall den Gewinn schon auf der eigenenWebseite mit einem neuen Banner, der die neuesten Errungenschaften in all ihrer Pracht zeigt: