South Park: Neues 3D-Spiel in Arbeit, dieses Mal ohne Ubisoft?

Dass in der Medien-Branche mit großen Summen um sich geworfen wird, ist ja nun wirklich nichts Neues. Dass Matt Stone und Trey Parker, vor allem bekannt als Schöpfer der sozialkritischen Zeichentrickserie „South Park“, einen 900 Millionen Dollar-Deal mit ViacomCBS an Land gezogen haben, ist trotzdem beeindruckend.

Fans der Serie dürfen sich über sechs weitere Staffeln sowie ganze 14 Filme freuen, die zu dem Franchise rund um Stan, Kyle, Cartman und Kenny produziert werden. Doch damit nicht genug. Nach den beiden erfolgreichen RPGs South Park: Der Stab der Wahrheit und South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe soll sich nun ein weiteres Spiel in Arbeit befinden.

Der South Park-Deal beschert uns ein neues Videospiel

Das bestätigte Matt Stone in einem Interview mit Bloomberg. Als Medien-Unternehmen konzentriere man sich abseits der Serie auf mehrere Baustellen zugleich:

„Das sind mehrere Jahre umspannende Projekte, in die wir einen Haufen Geld investiert haben. Wir haben ein South Park 3D-Videospiel, dessen Veröffentlichungstermin noch unbekannt ist“, sagte Matt Stone.

Ein Newsletter von Bloomberg bestätigte diese Aussage einen Tag später erneut und gab bekannt, dass laut einer E-Mail von Stone ein internes Studio mit der Entwicklung beschäftigt sei. Beide vorherigen Titel wurden von Ubisoft gepublisht, die auf eine Anfrage von Bloomberg nicht reagierten. Erscheint das neue „South Park“-Videospiel also nicht bei dem französischen Publisher?

Auch interessant ist, dass die dritte Videospiel-Umsetzung des sozialkritischen Franchises nicht wie in der Tradition der Serie 2D, sondern 3D sein soll. Wie PCGamesN berichtet, waren Stone und Parker schon bei den vorherigen Titeln sehr ambitioniert und wären gern in Richtung Skyrim gegangen. Vielleicht entwickelt sich also das jetzige Spiel eher in ein Open-World-Rollenspiel?

Viele Fragen, wenig Antworten. Eins steht aber fest: Ein neues „South Park“-Videospiel wird kommen. Und da dieses Mal ein internes Studio am Werk ist, steht auch zu vermuten, dass Stone und Parker näher an der Entwicklung beteiligt sein werden. Für Fans dürfte das eine noch nähere Umsetzung der Serie als Videospiel bedeuten und das ist wohl definitiv ein Grund zu Freude.