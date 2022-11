Sparen auf Smartphones bei Saturn – Günstigste Taschencomputer am Black Friday

Der Black Friday ist bei Saturn im Grunde schon gestartet, denn schon jetzt könnt ihr unzählige Produkte günstiger kaufen. Und doch stellt sich hier die Frage, welche Produkte lohnen in der Black Friday Week?

Schaut regelmäßig auf PlayCentral.de vorbei, um kein preisgünstiges Angebot am Black Friday zu verpassen. Es lohnt sich mit Sicherheit.

Smartphone-Angebote bei Saturn: Kräftig sparen am Black Friday

Neben vielen Produkten sind unter anderem Smartphones am Black Friday gefragt, von denen einige nun auch wirklich günstiger zu haben sind. Achtet idealerweise darauf, ob das Smartphone 5G-fähig ist. So seid ihr in Zukunft für das neue Netz gewappnet.

Einige Smartphones wie das Samsung Galaxy Z Flip3 sind ab sofort um fast die Hälfte reduziert. Hier lohnt es sich zudem ein wenig über den Tellerrand zu blicken. Das gefragte Google Pixel 6a ist beispielsweise schon für 349€ zu haben.

Zudem sind weitere namhafte Smartphones im Angebot. Darunter das 5G-fähige Realme 8 zum absoluten Spitzenpreis von nur 180€. Ähnlich beliebt ist das Xiaomi Redmi Note 10 Pro zu einem ähnlichen Preis.

Wie lange geht der Black Friday bei Saturn?

Wann startet der Black Friday? Der Black Friday findet in diesem Jahr am 25. November 2022 statt.

Doch die Angebotsphase bei Saturn im Rahmen der Black Friday Week ist bereits gestartet und läuft bis zum 24. November um 20 Uhr. Im Anschluss geht es weiter mit den Angeboten zum eigentlichen Black Friday.

Ihr müsst also nicht unbedingt bis zum Black Friday warten, um schon jetzt eure Wunschprodukte zu bestellen und dabei bares Geld zu sparen. So ist es einfacher und entspannter.