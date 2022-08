Sammler öffnet 70 Jahre alte Nintendo-Karten

Nintendo beschäftigt sich seit vielen Jahrzenten schon mit Spielen, und zwar ganz allgemein. Lange vor Gameboy, SNES, N64 oder Nintendo Switch hat der japanische Konzern zum Beispiel bereits Spielkarten hergestellt. Ein Sammler konnte jetzt zwei 70 Jahre alte Pakete öffnen, was aber leider in einer Tragödie geendet ist.

Darum geht’s: Nintendo kennt sich mit Spielzeug aus. Den Konzern gibt es schon sehr viel länger, als viele vielleicht denken. Unter anderem sind bei dem Unternehmen Spielsteine, Kartenspiele oder auch Puppen entstanden.

Zwei 70 Jahre alte Kartenspiel-Pakete wurden nun von einem Sammler aka Before Mario entdeckt. Er konnte sich die beide Päckchen sichern, die er vorher noch nie gesehen hatte und die aus den 1950er Jahren stammen.

Öffnen oder nicht? Zunächst war sich der Mensch hinter Before Mario aka Erik Voskuil nicht sicher, ob er die beiden Kartenspiele überhaupt öffnen soll. Immerhin bleiben ungeöffnete und originalverpackte Sammlerobjekte wertvoller, als wenn sie einmal geöffnet wurden.

Öffnen zeigt bitteren Zustand: Nach einer Weile wurde der Plan gefasst, ein Paket zu öffnen und das andere verschlossen zu lassen. So hätten die Souvenir-Drucke von Tokyo auf den einzelnen Karten begutachtet werden können und das andere Paket wäre eingeschweißt geblieben.

Aber leider waren die Karten nach all den Jahren zu einem einzigen, großen Block verklebt. Sie ließen sich einfach überhaupt nicht mehr auseinander pflücken.

Das könnte an Umwelteinflüssen wie Hitze liegen, vor allem aber daran, dass Spielkarten damals noch nicht beschichtet waren, sondern wohl einfach nur bedrucktes Papier.

Daraufhin hat der Sammler Erik Voskuil auch noch das zweite Paket geöffnet, allerdings mit demselben traurigen Ergebnis. Als Trost bleibt nur eine einzige Beispielkarte, die außerhalb des eingeschweißten Pakets dabei war.

I just have this one image, from the single sample card glued to the back of the box. I had hoped to have 52 photos by now, but this one will have to do, at least for now. pic.twitter.com/mb633j70z2