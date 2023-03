Das Uhrenrätsel im Resident Evil 4 Remake: So stellt ihr die richtige Uhrzeit ein

©Capcom Co., Ltd.

Dunkle Gänge, scheußliche Feinde und kleine Rätsel: Lange Passagen im Resident Evil 4 Remake bestehen aus dieser Kombination. Da bildet auch das Uhrenrätsel keine Ausnahme, das ihr in der Rolle von Ashley lösen müsst, sobald diese sich in der Bibliothek umsieht. Wie ihr die richtige Uhrzeit einstellt, verraten wir euch in diesem Guide.

Das Uhrenrätsel im Resident Evil 4 Remake: Die richtige Uhrzeit einstellen

Kurz nachdem ihr Ziegen-Schlangen- und Löwenkopf genutzt habt, um eine geheime Passage freizulegen, findet ihr euch erneut in der Haut von Ashley wieder, die durch dunkle Flure huschen und sich ordentlich in der Bibliothek umsehen muss. Dort findet sie unter anderem eine Uhr, bei welcher ihr die richtige Uhrzeit einstellen müsst.

Dieses Uhrenrätsel lässt sich auf zwei Arten lösen: Entweder schaut ihr weiter unten in diesem Guide direkt nach der richtigen Antwort, stellt die Uhrzeit ein und geht eurer Wege, oder ihr folgt dem regulären Verlauf der Mission, wodurch ihr noch ein paar Schätze abstauben, aber auch Gegner bekämpfen müsst.

Der lange Weg beginnt, indem ihr in der Bibliothek eure Lampe auf den grauen Sockel stellt, wodurch das Regal verschoben wird. Interagiert dahinter mit der Kurbel, um eine Treppe runter zu lassen, schnappt euch dann eure Lampe und geht nach oben. Dort klaubt ihr euch den Schlüsselbund vom Tisch.

Lauft nun zum nördlichen Ende der Halle. Die nervigen Rüstungen könnt ihr mit der Lampe anleuchten, um diese kurz dazu zu bringen anzuhalten, was die ganze Sache deutlich einfacher macht. Außerdem könnt ihr auf eurem Weg einen Schatz finden: Lauft dafür direkt nach der ersten Rüstung nach links an die westliche Wand und dann nach Norden.

Duckt euch unter dem Durchgang und öffnet dahinter die Truhe mit dem zweiten Schlüssel vom Schlüsselbund. Anschließend geht es zum Nordende der Bibliothek, wo ihr eine Tür erreicht, die sich nur mit dem dritten Schlüssel am Bund öffnen lässt. Ihr erkennt den richtigen Schlüssel an dem Symbol, das mit dem auf der Tür identisch ist.

Nach eurer Fahrt mit dem Fahrstuhl schnappt ihr euch im angrenzenden Raum die Notiz eines Bibliothekars auf dem Zettel (Akte). Bei den Bücherregalen biegt ihr bei der ersten Abzweigung links ab und öffnet am Ende die Kiste mit dem Schlüsselbund, wodurch ihr einen Saphir erhaltet. Der vierte Schlüssel (Vogel) ist der richtige.

Lauft nun in die westliche Ecke des Raums und ihr findet Notiz mit einer Uhrzeit (Akte). Auf diesem Schriftstück könnt ihr lesen, dass die gesuchte Uhrzeit für das Uhrenrätsel 11:04 Uhr lautet. Damit könnt ihr die Uhr in diesem Raum und die Uhr in der Bibliothek einstellen, was bedeutet, dass ihr nun des Rätsels Lösung in den Händen haltet.

Stellt nun also die Uhrzeit bei der Uhr hinter dem Fahrstuhl ein, wodurch sich eine Treppe zeigt, die euch zurück in die Bibliothek führt. Unterwegs müsst ihr noch eine wandelnde Rüstung bekämpfen und mit einer Kurbel interagieren, aber das sollte für euch ja mittlerweile kein Problem mehr sein. Am Ende des Wegs seid ihr auf der Ostseite der Bibliothek.

Euer neues Ziel befindet sich jedoch auf der Westseite. Also geht es zurück, wo ihr schlussendlich genau die Uhr findet, mit der dieser Guide ursprünglich begonnen hat. Stellt auch hier die Uhrzeiger so ein, dass 11:04 Uhr zu lesen ist, und es öffnet sich abermals eine Treppe, die nun in das geheime Mausoleum führt.

Solltet ihr abseits vom Uhrenrätsel noch andere Probleme im Resident Evil 4 Remake haben oder ihr seid auf der Suche nach unendlicher Munition, das Leben erleichternden Cheats oder Lösungen für knifflige Rätsel, scheut euch nicht, in Resident Evil 4 Remake: Komplettlösung & Guides mit Tipps zum Survival-Shooter zu schauen, wo wir euch mit Tipps und Tricks zur Seite stehen.