Sony veranstaltet am 18. November ein Launch-Event für die neue Konsole PS5. Und ihr könnt live mit dabei sein. Wir haben euch im Folgenden die wichtigsten Infos zusammengefasst.

Am 19. November ist es soweit: Die PS5 erscheint offiziell in Deutschland. Natürlich muss das ordentlich gefeiert werden, weswegen Sony schon am 18. November ein Live-Event veranstaltet. Die Launch Night startet um 21:15 Uhr und wenn ihr dabei seid, könnt ihr sogar etwas gewinnen!

Datum: 18. November

18. November Uhrzeit: 21:15 Uhr

Seht euch den Livestream an und gewinnt mit etwas Glück eine PS5!

Verfolgen könnt ihr die Launch Night über diese Kanäle:

Durch die Show führt Moderatorin Johanna Klum. Gemeinsam mit den Gästen Sofia Kats, Sarazar, Torsten Sträter, Trymacs und Uke Bosse wird die PS5 unter die Lupe genommen und es gibt einiges an Hintergrundwissen zu Sonys Konsolen, welches geteilt wird.

Zu gewinnen gibt es ein XXL Sony-Paket inklusive Playstation 5! Schon alleine deshalb solltet ihr den Livestream nicht verpassen. Denn habt ihr bisher noch keine Konsole ergattern können, dann ist das eure Chance! Wie ihr gewinnt?

Während der Show werden Playstation-Symbole eingeblendet. Ihr müsst sie euch inklusive der Reihenfolge ihres Auftauchens merken und das Formular auf der Website der PS5 Launch Night ausfüllen, das dort am 18. November ab 21: 15 Uhr auftaucht. Schon seid ihr beim Gewinnspiel dabei!