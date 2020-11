Red Dead Online wird ab nächster Woche zum Standalone

Red Dead Online macht sich von Red Dead Redemption 2 unabhängig. In Kürze wird der Online-Modus des Rollenspiels nicht mehr nur in Verbund mit RDR2 spielbar sein, sondern ebenso als Standalone – gegen eine Bezahlung versteht sich. Der Titel wird nämlich nicht zum Free-To-Play-Game, sondern wird eine kleine finanzielle Gegenleistung verlangen.

Red Dead Online als kostenpflichtiger Standalone

Für Besitzer von „Red Dead Redemption 2“ ändert sich damit prinzipiell gar nichts, nur absolute RDR2-Neulinge können somit nun unabhängig vom Hauptspiel den Online-Modus des Games separat nutzen.

Ab 1. Dezember 2020 wird der Standalone-Titel im PlayStation Store, Microsoft Store, Rockstar Games Launcher, Epic Games Store und bei Steam erhältlich sein. Macht dafür schon Mal Platz, denn ähnlich wie bei Warzone und Call of Duty: Modern Warfare müsst ihr hierfür trotzdem die ganzen 123 GB Festplattenspeicher für das Hauptspiel freiräumen, damit RDR2 theoretisch jederzeit kostenpflichtig freigeschalten werden kann.

Wie viel kostet Red Dead Online als Standalone? Umsonst ist der Modus nicht, sondern wird für 4,99 Euro in den digitalen Shops erhältlich sein.

Worum geht’s in Red Dead Online?

Solltet ihr zu den Newbies gehören, die keine Ahnung haben, worum es in dem Online-Modus geht, hier ein kleiner Abriss: In „Red Dead Online“ könnt ihr in einen Multiplayer eintauchen, der auf der Welt aus RDR2 basiert. Hierfür könnt ihr euch euren eigenen Charakter erstellen und eine eigene Laufbahn in der Welt des Western-MMOs einschlagen.

In dem künftigen Standalone könnt ihr verschiedene Rollen einnehmen. © Rockstar Games

Enthalten sind dabei verschiedene Story-basierte Koop-Missionen für zwei bis vier Spieler, aber auch Solo-Kopfgeldjagden, kompetitive Wettbewerbe, Events und tägliche Herausforderungen. Und all das ist ab Dezember fortan losgelöst von „Red Dead Redemption 2“.