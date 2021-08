RDR 2 könnte GTA 6 schon vor Jahren mit Easter-Egg angeteast haben

Ein sehr spezieller Fund in Red Dead Redemption 2 deutet angeblich auf Rockstars lang und heiß erwartetes „GTA 6“ hin. Zumindest kann ein Easter-Egg durchaus dahingehend interpretiert werden. Womöglich wurde innerhalb von „RDR 2“ also schon vor einigen Jahren angeteast, was uns in „GTA 6“ für ein Setting erwartet.

GTA 6: Fan-Theorie glaubt, Hinweise in Red Dead Redemption 2 entdeckt zu haben

Rockstar Games baut oft Teaser ein: Das „RDR 2“-Entwicklerstudio Rockstar ist bekannt dafür, alle möglichen Geheimnisse, Easter-Eggs und Teaser in ihren Spielen einzubauen. Zum Beispiel kann eine Figur im ersten „Red Dead Redemption“ als Andeutung auf das nächste, darauffolgende Rockstar-Spiel „GTA 5“ interpretiert werden. Auch RDR 2 wurde schon in GTA 5 angeteast.

Mögliche Hinweise in RDR2: Jetzt glaubt ein YouTuber namens Strange Man, dass sich hinter einem kleinen Detail in „RDR 2“ sehr viel mehr verbirgt, als es zunächst den Anschein hat. Es geht dabei um den Brief, der beim Skelett eines Jesuiten-Missionars gefunden werden kann. Der Brief lässt sich dieser Fan-Theorie zufolge dahingehend interpretieren, dass er Hinweise auf GTA 6 und dessen Setting in Miami beziehungsweise Vice City enthält.

Fan-Theorie zu Take-Two, GTA Online & mehr: In den Brief lässt sich mit viel gutem Willen hinein interpretieren, dass es sich bei den beiden Personen darin sinnbildlich um Dan und Sam Houser handeln könnte, die Gründer von Rockstar Games und kreativen Köpfe hinter den Spielen. Womöglich soll hier auch angedeutet werden, welche Rolle Publisher Take-Two dabei spielt, dass „GTA 5“ und „GTA Online“ im Fokus stehen, statt „GTA 6“ zu veröffentlichen.

Demnach sollen Sam Houser und Take-Two eher daran interessiert sein, weiterhin mit GTA 5 und GTA Online Geld zu verdienen, anstatt „GTA 6“ auf den Markt zu bringen. Dass Rodolfo im Brief aufgefordert wird, nach Osten zu gehen, könnte als Hinweis darauf verstanden werden, dass „GTA 6“ in Miami aka Vice City spielt. Das würde auch zu den vielen diesbezüglichen Spekulationen und angeblichen Leaks passen.

Freut euch nicht zu früh! Das Ganze wirkt zwar in sich einigermaßen schlüssig, aber ist weit davon entfernt, tatsächliche Belege für die hier geäußerten Überlegungen zu liefern. Es kann schlicht genauso gut sein, dass dieser Brief nicht das Geringste mit Sam Houser, Dan Houser, Take-Two und „GTA 6“ zu tun hat. Ihr solltet diese Fan-Theorie also lieber mit der entsprechenden Vorsicht genießen. Auszuschließen ist der Teaser aber natürlich auch nicht.

Alle weiteren Infos, Leaks wie vermeintliche Insiderinfos haben wir euch einmal in diesem Video zusammengefasst: