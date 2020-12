Darum ist „PS5 Pro“ plötzlich im Trend auf Twitter

Bringt Sony etwa eine PS5 Pro? Zumindest wird darüber derzeit sehr viel auf Twitter diskutiert. Doch das hat ganz andere Gründe.

Überraschenderweise geht der Begriff „PS5 Pro“ derzeit auf Twitter durch die Decke, er „trendet“, wie der Fachbegriff ist. Allerdings nicht, weil es plötzlich Hinweise auf eine verbesserte Version von Sonys neuer Next-Gen-Konsole gibt, sondern, weil ein Artikel eine Diskussion in der Community angefacht hat.

People who just checked out with a PS5, now seeing the PS5 Pro trending. pic.twitter.com/WixC9DVjfC — Ely | S1LKY (@ElyLestr) December 2, 2020

Ein Artikel zu einer möglichen PS5 Pro sorgt für Aufruhr

Auf T3 ist ein Artikel mit dem Titel „PS5 Pro with TWO graphics cards is the death blow Xbox Series X didn’t see coming“ aufgetaucht. In dem Text wird aber nur darüber spekuliert, was wäre, wenn eine mögliche, zukünftige PS5 Pro eine zweite Grafikeinheit (GPU) bekäme. Laut dem Autor könnte dies Microsoft in heftige Bedrängnis bringen, da die Playstation 5 ohne Pro sowieso schon recht nahe an der Leistung der Xbox Series X ist.

Natürlich hat Sony keine PS5 Pro angekündigt, was auch keinen Sinn ergeben würde, so kurz nach Release der regulären Konsole. Dennoch hat dies zu Diskussionen innerhalb der Gaming-Community geführt, was auf Twitter den entsprechenden Trend erzeugt hat.

Dieser wiederum hat dazu geführt, dass manch einer glaubt, Sony würde an einer Playstation 5 Pro arbeiten. Das könnte natürlich hinter verschlossenen Türen schon passieren, bekannt und vor allem offiziell angekündigt wurde aber nichts dergleichen.