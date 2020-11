PS5-Meme wird Realität: User 3D-druckt Kaibas Kopf aus Yu-Gi-Oh!

Die Memes zur PS5 sind goldig und sorgten für den einen oder anderen Lacher, als die Next-Gen-Konsole von Sony enthüllt wurde. Eine Zusammenfassung der besten Memes, die in jener Zeit das Licht der Welt erblickten, erhaltet ihr hier:

PS5 – Die besten Memes zur Next-Gen-Konsole!

PS5-Meme wird zur Realität

Unter all diesen lustigen PS5-Memes befand sich ein ganz Besonderes, das sich an Seto Kaiba aus dem Anime „Yu-Gi-Oh!“ anlehnt. Und warum? Weil die Konsole aus einem bestimmten Winkel täuschend echt an das Outfit des Charakters erinnert.

Die weißen Faceplates an der Außenseite mit der schwarzen Rundung in der Mitte sehen fast genaus aus wie Setos Kragen seines weißen Mantels, unter dem er schwarze Kleidung trägt.

Und nun hat es Twitter-User Lina mit dem Meme auf die Spitze getrieben. Sie hat sich ihren 3D-Drucker geschnappt und den Kopf von Seto Kaiba aus Yu-Gi-Oh! ausgedruckt. Danach hat sie diesen Kopf angemalt, sodass er genauso aussieht wie im Anime. Im Anschluss hat sie ihn dann oben auf die Konsole montiert und das Ergebnis ähnelt dem bekannten PS5-Meme:

I PAINTED KAIBA’S HEAD FOR OUR PS5 pic.twitter.com/4IcoMFSzRW — lina @ Stupid PS5 Kaiba head (@linahasanxiety) November 15, 2020

Um das kleine Video abzurunden, regnet es Geld, während die Karten des Blauäugigen Weißen Drachens in der Ecke rotieren. Dazu eine Schippe Kaiba’s Theme aus dem Soundtrack und das Video dürfte selbst den letzten Zweifler zum Schmunzeln bringen. Da soll nochmal einer sagen, die PlayStation-Community sei nicht kreativ?

