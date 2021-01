PS5 kaufen: Bot informiert euch, wenn neues Kontingent der Konsole verfügbar ist

Mehrfach konnte die PS5 in der Vergangenheit vorbestellt beziehungsweise gekauft werden. Diverse Onlinehändler wie Otto, Amazon, Saturn oder MediaMarkt boten die Sony-Konsolen an. Zum Ärger vieler potenziellen Käufer war das Spiel aber jedes Mal dasselbe – die PlayStation 5 war innerhalb nur weniger Minuten komplett ausverkauft.

Zwar soll im Januar 2021 die 4. Verkaufswelle der PS5 starten, offizielle Informationen dazu gibt es bislang aber nicht. Möglicherweise werden die Onlinehändler im Vorfeld darüber informieren, dennoch wird es wohl auch in diesem Jahr nicht einfach sein, an ein Exemplar der begehrten Konsole zu gelangen. Doch es gibt einen kleinen Trick, der euch möglicherweise den entscheidenden Vorteil verschafft.

Bot zeigt euch verfügbare PS5-Konsolen in Deutschland an

Auf Twitter könnt ihr dem Account PS5 Bot folgen. Dieser setzt automatisch einen Tweet ab, sobald die PS5 in Deutschland bei einem Händler wieder verfügbar ist. Noch besser ist es, wenn ihr über die Glocke eine Push-Benachrichtigung aktiviert.

Lass euch einen PS5-Newsletter schicken

Reicht euch diese Methode als Sicherheit aber noch nicht, könnt ihr euch für den PS5-Bot-Newsletter anmelden. Sollte es einen neuen Tweet geben, den ihr auf Twitter aber trotz des Follows und der aktivierten Push-Benachrichtigung nicht erhaltet, bekommt ihr auf diesem Weg zusätzlich eine E-Mail mit der wertvollen Information. Anschließend solltet ihr möglichst schnell sein und den in dem Tweet verlinkten Shops aufrufen, um die PS5 zu bestellen. In diesem Fall habt ihr durch den zeitlichen Vorteil möglicherweise genau die Sekunden Vorsprung, um bei der Bestellung Glück zu haben.