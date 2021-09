PS5: Bei einem Reddit-Nutzer schlägt der Blitz ein und zerstört die Konsole

Viele Spieler*innen haben auch jetzt noch, zehn Monate nach Release der PlayStation 5, nicht genug Glück gehabt, um ein Exemplar der begehrten Konsole zu ergattern. Denn abseits von schnellen Fingern und dem Abonnieren von zahlreichen Benachrichtigungsseiten ist Glück wohl die wichtigste Komponente beim Kauf einer PS5.

Reddit-Nutzer Dogen_lives_in_glass wurde von der Glücksfee angelächelt, denn es gelang ihm, eine von Sonys Konsolen zu erstehen. Leider scheint er damit aber sein gesamtes Glück aufgebraucht zu haben. Denn lange währte der Aufenthalt seiner brandneuen PlayStation 5 nicht.

Vom Blitz getroffen: Eine geschockte PS5

Wie er auf Reddit teilte, wurde sein Haus in seiner Abwesenheit nämlich vom Blitz getroffen. Dabei sind zahlreiche Elektronikgeräte über den Jordan gegangen und leider eben auch die besagte PlayStation 5. Der von ihm installierte Überspannungsschutz hat nicht geholfen und so ist seine Konsole nun nicht mehr als ein sperriger Klumpen Elektronikmüll.

In den Kommentaren sprechen viele Nutzer*innen ihr Beileid über den Verlust der PlayStation 5 aus und teilen ihre Geschichten über Blitzeinschläge oder geben Ratschläge, wie man solche Ärgernisse vermeiden kann. Ein Tipp, den wir so unbedingt an euch weitergeben wollen: Zieht die Stecker von wichtigen Geräten, wenn ihr für längere Zeit eure Wohnung verlasst. So kann auch ein Blitzschlag nichts in Mitleidenschaft ziehen.

Dogen_lives_in_glass versucht nun, von Sony eine Ersatzkonsole zu erhalten. Ob er damit jedoch Erfolg haben wird, ist fraglich und so ist zu vermuten, dass er sich bald wieder in den Ozean an PS5-losen Spieler*innen werfen muss, um mit schnellen Fingern und einer großen Portion Glück ein Exemplar der ausverkauften Konsolen an die Angel zu bekommen. Auch wir halten euch natürlich weiter auf dem Laufenden, wo ihr eine PlayStation 5 finden könnt!