PS Plus Premium: Rollschuh-Shooter Rollerdrome erhält gratis Trial

Am 16. August erscheint mit Rollerdrome ein Shooter der besonderen Art. Die Erwartung einiger Fans, das Spiel würde kostenlos in der PlayStation Plus-Bibliothek erscheinen, wurde nun seitens der Entwickler zerschlagen. Dennoch kommen PS Plus Premium-Abonnenten auf ihre Kosten.

Das kürzlich erschienene Stray macht es vor: PS Plus Extra- und Premium-Abonnenten konnten ab Release kostenlos in das Katzen-Abenteuer eintauchen. Ein Angebot, das sich bei einem Einstiegspreis von 29,99 € durchaus lohnt. So keimt bei den PlayStation-Spieler*innen natürlich die Hoffnung auf, auch weitere Titel ohne Aufpreis spielen zu können.

Rollerdrome exklusiv für PS Plus-Abonnenten

Wie „Rollerdrome“-Entwickler Roll7 nun via Twitter mitteilte, wird das Game zum Start mit PS Plus als Testversion zur Verfügung stehen. Ein kleiner Wermutstropfen für die hoffenden Fans, die somit immerhin einen ersten Einblick in das Spiel erhalten. Laut Entwickler wird „Rollerdrome“ zum Einführungspreis von 19,79 € erhältlich sein, bevor es zum regulären Preis von 29,99 € erworben werden kann.

Was ist Rollerdrome eigentlich?

„Rollerdrome“ ist ein Third-Person-Action-Shooter, „der rasante Kämpfe mit flüssigen Bewegungen kombiniert, um ein einzigartiges Action-Erlebnis zu erzeugen.“

Dafür werden die Spieler*innen mit Schusswaffen und Rollschuhen ausgestattet. Um Rollerdrome-Champion zu werden, müssen sie sowohl im Kampf als auch beim Skaten ihre Skills unter Beweis stellen. Wem Tony Hawks Pro Skater bisher zu langweilig war, könnte bei „Rollerdrome“ auf seine Kosten kommen.

PS Plus bietet Gamer*innen Mehrwert

Seit der Einführung des neuen Abo-Modells hat sich in der PS Plus-Spiele-Bibliothek einiges getan. Ein steter Wechsel der verfügbaren Spiele, sorgt für ausreichend Abwechslung.

So habt ihr als PlayStation Plus-Abonnenten nicht nur Zugriff auf exklusive Demos sondern auch Top Titel in der Vollversion. Es bleibt spannend, welche Games sich zukünftig in den Spiele-Katalog einreihen und welche Titel bereits ab Release kostenlos angeboten werden.