PS Plus im Januar 2021: Neue Spiele sind ab heute verfügbar

Ab heute stehen die neuen Januar-Games für alle Abonnenten von PS Plus zum kostenlosen Download zur Verfügung. In diesem Monat dürft ihr euch auf das Action-Adventure Shadow of the Tomb Raider, das Rollenspiel „GreedFall“ sowie den Genremix „Maneater“ freuen.

Die neuen Spiele für PS Plus im Januar 2021 werden am heutigen Dienstag, den 5. Januar gegen 12 Uhr mittags freigeschaltet.

Shadow of the Tomb Raider

In „Shadow of the Tomb Raider“ erlebt ihr das letzte Kapitel von Lara Crofts Ursprungsgeschichte, in der sie ihr Schicksal erfüllt und zum Tomb Raider wird. Auf der Suche nach einem Artefakt, das die Welt vor einer Maya-Apokalypse retten kann, durchstreift Lara die schönsten wie gefährlichsten Orte Südamerikas und nimmt euch dabei mit auf eine packende Abenteuerreise.

GreedFall

In GreedFall entdeckt ihr unerforschte Gebiete und erkundet eine einsame Insel voller Magie, Reichtümer, Geheimnisse und übernatürlicher Kreaturen. Mit den Optionen Diplomatie, Täuschung, Kampf oder Tücke gestaltet ihr diese lebendige, sich stets verändernde Welt und werdet Teil einer eigenen Geschichte.

Maneater

Maneater ist ein Open-World-Action-RPG, bei dem ihr als Haifisch-Jungtier beginnt und in der unerbittlichen Welt überleben müsst. Dazu erkundet ihr eine riesige und vielfältige offene Welt und trefft dabei auf unterschiedliche Feinde – sowohl Menschen als auch Wildtiere. Mit den richtigen Ressourcen kann der Hai über die natürlichen Grenzen hinauswachsen und sich weiterentwickeln, um zum legendären Spitzenprädator zu werden. Dabei könnt ihr euren Hai an euren eigenen Spielstil anpassen.

PS Plus-Mitglied werden

Falls ihr noch kein Mitglied bei PS Plus seid, könnt ihr euch hier Rabatt sichern, je mehr Monate ihr auf einen Schlag kauft. Insbesondere die Jahresmitgliedschaft für 59,99 Euro lohnt sich: