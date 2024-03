PS Plus im April 2024: Die neuen Spiele sind bekannt!

Im April 2024 stellt Sony eine neue Runde kostenloser Spiele für PlayStation Plus-Mitglieder zur Verfügung.

Im März bot Sony PS Plus-Mitgliedern mehr Spiele als üblich an, indem Titel wie EA Sports „F1 2023“, „Sifu“, „Hello Neighbor 2“ und „Destiny 2: The Witch Queen“ zum kostenlosen Download zur Verfügung gestellt wurden.

Für April wird die Auswahl auf drei Titel reduziert, doch die angebotenen Spiele könnten durchaus attraktiver sein.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Das sind die neuen PS Plus-Spiele im April 2024

Vom 2. April bis zum 6. Mai können PlayStation Plus-Mitglieder drei Spiele herunterladen: Immortals of Aveum, Minecraft Legends und Skul: The Hero Slayer.

Diese Spiele sind für alle PS Plus-Abonnenten, unabhängig von ihrem Abonnement-Level, verfügbar. Während „Minecraft Legends“ und „Skul: The Hero Slayer“ sowohl auf der PS5 als auch auf der PS4 spielbar sind, ist „Immortals of Aveum“ exklusiv für PS5-Besitzer zugänglich.

Zum zweiten Mal in Folge steht ein Spiel von Electronic Arts im Mittelpunkt des PS Plus-Angebots. Der Ego-Shooter „Immortals of Aveum“, der letztes Jahr veröffentlicht wurde und bei Kritikern gut ankam, aber in Bezug auf die Verkaufszahlen weniger erfolgreich war, erscheint nun in der PS Plus-Bibliothek.

Dass das Spiel jetzt Teil von PS Plus wird, überrascht kaum, da EA mit großer Wahrscheinlichkeit versucht, seinen Titel durch die zusätzliche Reichweite des PlayStation-Angebots bekannter zu machen.

Entwickler von Ascendant Studios hatten bereits angedeutet, dass „Immortals of Aveum“ möglicherweise zu Abonnementdiensten wie PlayStation Plus und Xbox Game Pass hinzugefügt werden könnte.

Wie findet ihr die nun bekannt gegebenen Spiele für PlayStation Plus im April 2024? Schreibt uns eure Meinung gerne unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare.

Folgt uns auf Social Media, um keine Meldung von PlayCentral zu verpassen: Uns gibt es auf Facebook, Instagram, Twitter und Discord.

* Hinweis: Bei allen Links zu Onlineshops handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision – ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt. Danke für eure Unterstützung!