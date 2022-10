Project U: Video zu Ubisofts neuem Koop-Spiel geleakt

Ubisoft kommt mit den laufenden Projekten fast nicht hinterher und trotzdem ist ein neues Spiel aufgetaucht, das sich ebenfalls in der Entwicklung befindet. Ein Reddit-Nutzer namens just4leaks2 hat ein Video zu Project U veröffentlicht. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr in diesem Beitrag.

Project U: Video für Spieletester geleakt

In dem geleakten Video geht es um ein Spiel, das scheinbar seit einigen Jahren bei Ubisoft in der Entwicklung ist. Das veröffentlichte Material scheint ursprünglich für Spieletester aufgenommen worden zu sein. Es werden nur kurze Eindrücke vom Spiel selbst gezeigt. Die meiste Zeit informieren Beteiligte die Tester darüber, wo und wann sie ihr Feedback geben können.

Die Personen im Video sind maßgeblich an der Entwicklung von Project U beteiligt: Creative Director Damien Kieken und Produzent Karl Luhe geben einige allgemeine Infos zum Spiel. Concept Artist Carmen Carballo und Community Developer Timo Wang gehen näher auf die Feedbackschleife ein, die für die Tester von Bedeutung ist.

Leak: Was ist über Project U bekannt?

Das Spiel, welches sich hinter dem Codenamen Project U verbirgt, scheint ein Koop-Game zu sein. Es befindet sich laut den Entwicklern noch in einem frühen Stadium. Wobei die Spielausschnitte grafisch schon eine Menge hergeben.

Der Leaker hat scheinbar einige Infos von den Entwicklern bekommen, die er auf Reddit in seinem Post teilt:

„Von dem, was mit die Entwickler bisher gesagt haben, klingt es für mich nicht nach einem Battle-Royal-Spiel. Sie haben gesagt, dass sie noch nicht wüssten, ob das Spiel Free-2-Play sein wird, da es sich noch in einem frühen Entwicklungsstand befindet.“

Das Video lässt einen Fortnite-ähnlichen Look vermuten, sowohl grafisch als auch spielerisch. Laut den Entwicklern im Video setzt Project U auf das Zusammenarbeiten der Spieler*innen.

Vielleicht geben die Entwickler deshalb an, dass es sich nicht um ein Battle Royal handelt.

„U steht für unite (vereinen), wie ihr schnell feststellen werdet. Wenn ihr euch im Spiel durchsetzen wollt, müsst ihr euch mit anderen zusammenschließen. Wir arbeiten seit einigen Jahren leidenschaftlich an diesem Projekt, mit dem wir im Koop-Shooter-Genre etwas anders machen wollen.“

Auf offizielle Infos zum Spiel müssen wir wahrscheinlich noch etwas warten. Freut ihr euch auf weitere Details zu Project U? Schreibt es uns in die Kommentare!