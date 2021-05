Pokémon Schwert und Schild: Jetzt Shiny Wolly in speziellen Dyna-Raids fangen

Nur dieses Wochenende gibt es Spezial-Raid-Kämpfe in Pokémon Schwert und Schild, bei denen ihr mit erhöhter Wahrscheinlichkeit einem Shiny Wolly oder dessen Weiterentwicklung Zwollock begegnen könnt. Lasst euch die Chance nicht entgehen, die schillernde Version dieses beliebten Schaf-Pokémon zu fangen!

Eure Chance auf ein Shiny Wolly in Pokémon Schwert und Schild!

Wolly gehört ohne jeden Zweifel zu den beliebtesten Pokémon aus den Editionen „Schwert und Schild“. Nun stehen das kleine Schäfchen und dessen Weiterentwicklung Zwollock dieses Wochenende im Rampenlicht der Spezial-Dyna-Raids.

Noch bis Montag, den 24. Mai, um 1:59 Uhr könnt ihr in Dyna-Raids vermehrt auf Wolly und Zwollock treffen. Mit etwas Glück begegnet ihr sogar einem Shiny Wolly. Die Chance auf die schillernde Version von Wolly ist in den Dyna-Raids besonders hoch. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 2% kann ein Wolly in einem 5-Sterne-Raid ein Shiny sein.

Pokémon Schwert und Schild: Die erfolgreichsten Pokémon-Spiele seit Jahrzehnten!

Damit ihr an den neuen Event-Raids teilnehmen könnt, müsst ihr die Internetverbindung im Spiel aktivieren. Anschließend braucht ihr euch nur noch zu einem aktiven Dyna-Nest zu begeben oder schließt euch anderen Spielern online bei Raids an – und drückt fest die Daumen, dass Shiny Wolly erscheint.