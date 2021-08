Pokémon: Täuschend echte Nachbildung des Fahrrads aus Rot und Blau wird Realität

Wer mit Pokémon Rot und Blau aufgewachsen ist, wird sich sicher noch an einen Großteil der 151 Taschenmonster erinnern. Auch die Kanto-Region mit ihren vielen Eigenheiten, Arenen und kauzigen sowie charmanten Charakteren dürften im Gedächtnis geblieben sein.

Ein Objekt, über dessen Erhalt sich wohl jede*r während seines oder ihres Abenteuers gefreut hat, schaffte nun den Sprung in die Realität. Die Rede ist vom berühmten Fahrrad aus „Pokémon Rot“ und „Pokémon Blau“. Die Pokémon Company hat nämlich eine Replik des Drahtesels geschaffen und mit den Fans geteilt.

Das Pokémon-Fahrrad gibt es für kein Geld der Welt zu kaufen

Das damals nur mit einem Coupon erhältliche Rad wurde vom Händler zunächst für einen Wucherpreis von einer Million Pokédollar angeboten – eine Summe, die man im Spiel gar nicht erreichen kann. Die Hardcore-Fans, die sich nun mit wässrigem Mund die Hände reiben und den Geldbeutel zücken wollen, werden aber wohl leider enttäuscht werden. Die täuschend echte Nachbildung gibt es nämlich nicht zu kaufen.

Zu erhalten ist der Drahtesel nur über ein Gewinnspiel. Pokémon Information Bureau teilte Bilder des Fahrrads auf Twitter. Um an der Verlosung teilzunehmen, müsst ihr zum einen der Seite folgen und zum anderen auf den Tweet mit dem Hashtag #ポケモンの100万円じてんしゃ (was übersetzt so viel wie 1 Millionen-Yen Pokémon-Fahrrad bedeutet) antworten. Die Radtour rüber zu Twitter könnt ihr euch allerdings sparen. Der oder die Gewinner*in muss nämlich in Japan wohnen, um das Rad zu erhalten – schade!

Es aus der Ferne zu bewundern macht aber auch Spaß, schließlich dürften die meisten das Zweirad vor allem als pixelig und in schwarz-weiß kennen. Gerade der schmucke grüne Rahmen und die kleinen Pokébälle in der Reifenmaserung machen das Bike zu einem echten Hingucker. Weitere Bilder findet ihr auf der offiziellen Homepage. Nicht auf Rädern, dafür aber auf Schienen unterwegs seid ihr übrigens in New Pokémon Snap. Die Mischung aus Pokémon und Fotosafari ist für die Nintendo Switch erhältlich, unsere Guides zum Spiel findet ihr hier.