Pokémon Karmesin & Purpur: So könnt ihr das Wesen eurer Taschenmonster ganz leicht ändern (Guide)

Es war nie leichter, das Wesen eurer Pokémon zu ändern, als in Pokémon Karmesin und Purpur. Wie ihr das macht, zeigen wir euch in diesem Guide.

Pokémon Karmesin & Purpur: Wesen ändern leicht gemacht

Was ist das Wesen bei Pokémon? Pokémon derselben Art sind trotzdem unterschiedlich – unter anderem aufgrund ihres Wesens. Je nachdem welches Wesen euer Taschenmonster besitzt, steigen bestimmte Statuswerte (Angriff, Verteidigung, Spezial-Angriff usw.) stärker oder schwächer bei Level-Ups. Deswegen ist es gerade für das Competitive Play von großer Wichtigkeit, welches Wesen ein Pokémon besitzt, um sein volles Potenzial auszuschöpfen.

© The Pokémon Company

So ändert ihr das Wesen: Begebt euch nach Frigomonta in den eisigen Bergen im Nordosten von Paldea. In dem Städtchen, in dem euch die Geist-Arena erwartet, gibt die Chaneira-Apotheke. Neben den bekannten Items zur Statuswert-Verbesserung besitzt der Laden dort außerdem ein breites Sortiment an Minzen. Jede Minze kostet 20.000 PokéDollar und gebt ihr einem von eurem Pokémon eine Minze, ändert sich sein Wesen dementsprechend. Mit einer Hart-Minze bekommt es zum Beispiel das harte Wesen und einen Boost im Angriff und einen Nerf im Spezial-Angriff. Das ist gerade bei Pokémon von großem Vorteil, die nur physisch gespielt werden.

© The Pokémon Company

Es ist nie zu spät für Minzen: Sobald ihr einem Pokémon eine Minze gebt, ändern sich die Stats des Taschenmonsters so als ob es schon immer dieses Wesen gehabt hätte. Es ist also egal, ob ihr es vorher schon lange trainiert hattet und schon auf Level 60 ist oder noch auf einer ganz niedrigen Stufe.