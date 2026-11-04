Sony könnte sich darauf vorbereiten, PlayStation VR2 schrittweise vom Markt zu nehmen. Darauf deuten Auffälligkeiten in mehreren internationalen Onlineshops hin. Eine offizielle Ankündigung zur Einstellung des VR-Headsets gibt es mit Stand vom 4. November 2026 allerdings nicht.

Besonders auffällig ist die Situation bei PlayStation Direct. Die US-amerikanische Produktseite ist zwar erreichbar, zeigt für das Headset jedoch keine reguläre Bestellmöglichkeit mehr an. Auch im deutschen PlayStation Direct Store wird PlayStation VR2 derzeit ohne verfügbaren Bestand geführt.

PlayStation VR2 bleibt in Deutschland erhältlich

Von einem vollständigen Rückzug kann zumindest auf dem deutschen Markt noch keine Rede sein. Bei mehreren Elektronikhändlern wird das Headset weiterhin als Neuware angeboten. Saturn listete PlayStation VR2 am 4. November 2026 beispielsweise für 429,99 Euro und mit kurzfristiger Lieferung.

Damit unterscheidet sich die Lage in Deutschland deutlich von Berichten über den nordamerikanischen Markt, wo reguläre Bestände bei großen Händlern zunehmend fehlen. Wer hierzulande noch über einen Kauf nachdenkt, muss aktuell also nicht auf gebrauchte oder generalüberholte Geräte ausweichen.

Sony hatte den empfohlenen Verkaufspreis erst im März 2025 deutlich gesenkt. Seitdem liegt die offizielle Preisempfehlung sowohl für das normale Headset als auch für das Paket mit Horizon Call of the Mountain bei 449,99 Euro. Zuvor kosteten beide Varianten deutlich mehr.

Frühere Produktionspause belastet die Zukunft

Die aktuellen Auffälligkeiten passen zu einem Bloomberg-Bericht aus dem März 2024. Demnach hatte Sony die Produktion vorübergehend gestoppt, um zunächst vorhandene Lagerbestände abzubauen. Sony selbst bestätigte damals keine endgültige Einstellung der Hardware.

Zum Marktstart am 22. Februar 2023 präsentierte der Hersteller die ersten Verkaufszahlen noch positiv. Innerhalb der ersten sechs Wochen wurden laut offiziellen Sony-Unterlagen knapp 600.000 Exemplare verkauft. Seitdem veröffentlicht Sony allerdings keine regelmäßigen, separaten Verkaufszahlen mehr für PlayStation VR2.

Zusätzlichen Druck erzeugt die Entwicklung auf der Softwareseite. Beat Games stellt seit dem 18. Juni 2025 keine neuen Updates und Musikpakete mehr für die PlayStation-Versionen von Beat Saber bereit. Seit dem 26. Februar 2026 ist dort außerdem kein Mehrspielermodus mehr verfügbar. Bereits gekaufte Inhalte und die Einzelspielerfunktionen bleiben laut der offiziellen Beat Saber FAQ nutzbar.

Sonys VR-Headset befindet sich in einer unklaren Übergangsphase

Die weiterhin gepflegten Produktseiten und die noch vorhandenen Bestände im deutschen Handel sprechen gegen ein unmittelbar bevorstehendes, weltweites Verkaufsende. Fehlende Bestellmöglichkeiten bei PlayStation Direct, die frühere Produktionspause und der auslaufende Support eines wichtigen Titels liefern jedoch nachvollziehbare Hinweise auf einen schrittweisen Rückzug.

Sollte Sony tatsächlich keine neuen Geräte mehr produzieren, könnten die momentan in Deutschland erhältlichen Exemplare aus verbliebenen Händlerbeständen stammen. Für Besitzer bleiben Horizon Call of the Mountain und die vorhandene PS VR2-Bibliothek weiterhin nutzbar. Neue Käufer sollten jedoch berücksichtigen, dass Sonys langfristige Pläne für die Plattform derzeit nicht öffentlich festgelegt sind.

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