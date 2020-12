Januar-Angebote im PlayStation Store: Kräftig bei diesen PS4- und PS5-Games sparen!

Sony beendet das Jahr mit einem weiteren Sale. Schon jetzt – kurz vor Weihnachten – könnt ihr euch viele Blockbuster und kleinere Titel für PS4 und PS5 zum vergünstigten Preis sichern. Die Aktion geht bis zum 19. Januar 2021.

PlayStation Store: Sichert euch tolle Games für PS4 und PS5 zum Tiefpreis

Der Sale umfasst neue Blockbuster wie Final Fantasy 7 Remake, das in der Deluxe Edition um satte 50 Prozent reduziert ist (44,99 Euro statt 89,99 Euro). Für nur 10 Euro dürft ihr von der Standard Edition auf die Deluxe Edition upgraden. Sonst kostet dies 20 Euro.

Zu den größten Rabatten zählt DOOM Eternal, dessen Deluxe Edition temporär nicht mehr 99,99 Euro kostet, sondern nur noch 32,99 Euro – eine Ersparnis von höllischen 67 Prozent.

Im PlayStation Store startet ein neuer Sale: Unter anderem gibt es Final Fantasy 7 Remake mit 50 Prozent Rabatt. © Square Enix

Die beiden PS4-Exklusives Ghost of Tsushima und The Last of Us 2 gibt es ebenfalls im Sale. Das Samurai-Abenteuer bekommt ihr in der Deluxe Version für 59,99 Euro statt 79,99 Euro (25 Prozent Rabatt) und Ellies neueste Geschichte kostet in der Digital Deluxe Edition nur noch 49,59 Euro statt 79,99 Euro (38 Prozent Rabatt).

Die exklusive Digital Edition von Marvel’s Avengers gibt’s zur Hälfte des eigentlichen Preises. Statt 79,99 Euro zahlt ihr 39,99 Euro.

Ebenfalls im Sale ist unter anderem der Survival-Horror-Hit Resident Evil 3, das ihr euch für 19,79 Euro herunterladen dürft. Das ist eine Ersparnis von 67 Prozent gegenüber den eigentlichen 59,99 Euro.

Alle Angebote könnt ihr über diesen Link ansehen. Damit erreicht ihr direkt die Sale-Aktion im PlayStation Store.