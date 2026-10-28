Phantom Blade Zero steht offenbar schon vor dem Release vor einem beachtlichen kommerziellen Erfolg. Nach Schätzungen des Marktforschungsunternehmens Alinea Analytics dürfte das Actionspiel bereits deutlich mehr als eine Million digitale Vorbestellungen erreicht haben.

Bei dieser Zahl handelt es sich nicht um eine offiziell von S-Game bestätigte Verkaufsmarke. Alinea kann 850.000 geschätzte Verkäufe auf Steam und PS5 beziffern, während der Analyst Rhys Elliott zusätzliche Vorbestellungen über den chinesischen PC-Store WeGame einrechnet.

Steam dominiert die bisherigen Vorbestellungen

Die am 27. Oktober 2026 veröffentlichte Auswertung von Alinea Analytics sieht Steam bei 73,8 Prozent der erfassten Vorbestellungen. Auf die PS5 entfallen demnach 26,2 Prozent.

Kennzahl Schätzung von Alinea Analytics Vorbestellungen auf Steam und PS5 850.000 Exemplare Anteil von Steam 73,8 Prozent Anteil der PS5 26,2 Prozent Umsatz auf beiden Plattformen Umgerechnet rund 38,6 Millionen Euro Zusätzliche Verkäufe seit dem Testembargo Mehr als 80.000 Exemplare

Beim Umsatz verschiebt sich die Verteilung leicht. Steam soll 69,2 Prozent beigetragen haben, während 30,8 Prozent auf die PS5 entfallen. Alinea erklärt den Unterschied mit regionalen Preisen und dem hohen Anteil an Käufen aus Ländern mit niedrigeren Steam-Preisen.

Allein mit den erfassten Einnahmen auf Steam und PlayStation gehört Phantom Blade Zero laut der Analyse bereits zu den 40 umsatzstärksten neuen Spielen des Jahres 2026. Besonders auffällig ist der Zuwachs nach dem Ende des Testembargos, durch den innerhalb kurzer Zeit mehr als 80.000 weitere Vorbestellungen hinzugekommen sein sollen.

China treibt den Erfolg von Phantom Blade Zero an

Rund 62,5 Prozent der bislang erfassten Exemplare wurden nach den Schätzungen in China, Taiwan oder Hongkong verkauft. Auf Steam kommen sogar 75,9 Prozent der Vorbestellungen aus diesen Märkten. Bei der PS5 liegt deren Anteil mit 24,9 Prozent deutlich niedriger.

WeGame ist in den 850.000 erfassten Exemplaren nicht enthalten. Da der von Tencent betriebene Store für den chinesischen PC-Markt relevant ist, rechnet Elliott mit einer beträchtlichen zusätzlichen Menge. Konkrete Rohdaten für WeGame liegen Alinea allerdings nicht vor, weshalb die Marke von mehr als einer Million Exemplaren eine Hochrechnung bleibt.

Release für PS5 und PC steht unmittelbar bevor

Phantom Blade Zero erscheint am 29. Oktober 2026 für PS5 und PC. Der deutsche PlayStation Store führt die Standard Edition für 69,99 Euro und die Digital Deluxe Edition für 79,99 Euro. Eine Xbox-Version wird derzeit nicht angeboten.

S-Game verbindet in dem mit Unreal Engine 5 entwickelten Titel klassische Wuxia-Erzählkunst mit schnellen Kämpfen und aufwendig inszenierten Bossduellen. Im Mittelpunkt steht der Krieger Soul, dem nach einer schweren Verletzung nur noch 66 Tage bleiben, um eine weitreichende Verschwörung aufzudecken. Die hohen Vorbestellungszahlen zeigen bereits vor dem Start, wie groß das internationale Interesse an dem neuen Actionspiel ist.

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