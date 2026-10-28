Nur vier Tage nach dem Release von Call of Duty: Modern Warfare 4 erweitert Infinity Ward den Mehrspieler-Modus um einen echten Serienklassiker. Seit dem 27. Oktober 2026 ist Shipment als zusätzliche 6-gegen-6-Karte verfügbar und bringt die gewohnt kompromisslosen Gefechte zwischen dicht gestapelten Containern zurück.

Modern Warfare 4 erschien am 23. Oktober 2026 mit zwölf klassischen 6-gegen-6-Karten, drei großen Ground-War-Schauplätzen, vier Gunfight-Arenen und dem modular aufgebauten Kill-Block-Modus. Die Rückkehr von Shipment war bereits vor dem Launch im offiziellen Multiplayer-Überblick angekündigt worden.

Shipment setzt auf vertrautes Container-Chaos

Die neue Version von Shipment ist in einem russischen Hafen angesiedelt, der von Wasser und Betonbauten umgeben wird. Am grundlegenden Aufbau ändert sich jedoch wenig: Enge Wege, gestapelte Frachtcontainer und extrem kurze Distanzen sorgen dafür, dass zwischen Spawn und nächstem Feuergefecht oft nur wenige Sekunden liegen.

Damit eignet sich Shipment erneut besonders gut, um Waffen aufzuleveln, Tarnungsherausforderungen abzuschließen und schnell Erfahrungspunkte zu sammeln. Taktisches Vorgehen spielt zwar eine geringere Rolle als auf den größeren Karten, dafür liefert kaum ein anderer Schauplatz eine vergleichbare Dichte an Abschüssen, Serien und chaotischen Situationen.

Infinity Ward greift für die Neuauflage bewusst den Stil der ursprünglichen Karte auf. In einem aktuellen Originalinterview erklärten die Entwickler, dass sich Optik und Schauplatz an der ersten Shipment-Version orientieren. Auch organische Bodenflächen und kleinere Erhebungen, die in späteren Interpretationen teilweise verschwanden, wurden wieder berücksichtigt.

Modern Warfare 4 erhält früh neue Inhalte

Die schnelle Veröffentlichung zeigt, dass Infinity Ward den Multiplayer bereits in der kurzen Vorsaison ausbauen will. Zum Start umfasste das Spiel laut der offiziellen Launch-Mitteilung insgesamt 20 Mehrspieler-Schauplätze, wenn die unterschiedlichen Kartentypen und Kill Block zusammengerechnet werden.

Shipment dürfte dabei vor allem diejenigen ansprechen, die sich möglichst schnell durch das umfangreiche Fortschrittssystem arbeiten möchten. Gleichzeitig könnte die populäre Karte einen großen Teil der Community an sich binden, während die zwölf neuen 6-gegen-6-Schauplätze noch darauf warten, vollständig erkundet und gemeistert zu werden.

Weitere Abwechslung folgt noch vor der ersten Saison. Infinity Ward hat mit Possession einen neuen Halloween-Modus angekündigt, in dem ausgeschaltete Gegner übernommen werden und ihr Loadout den Besitzer wechselt. Zusätzlich kehrt Infected zurück, wobei ein anfangs infizierter Teilnehmer nach und nach versucht, alle Überlebenden auf seine Seite zu ziehen.

Mit Shipment erhält Modern Warfare 4 damit schon wenige Tage nach dem Verkaufsstart eine der bekanntesten Karten der gesamten Reihe. Fast zwei Jahrzehnte nach ihrem Debüt funktioniert die Mischung aus winziger Spielfläche, schnellen Respawns und permanentem Beschuss offenbar noch immer.

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