Für einen Fan wird der Launch von GTA 6 zum bezahlten Gaming-Auftrag. Virgin Media Ireland vergibt insgesamt 800 Euro für acht Stunden Spielzeit und übernimmt zusätzlich die Kosten für eine digitale Ausgabe des Rockstar-Titels. Für Gamer in Deutschland gibt es allerdings einen entscheidenden Haken: Die Aktion ist ausschließlich für volljährige Personen mit Wohnsitz in der Republik Irland geöffnet.

Die Bezahlung erfolgt zudem nicht in bar. Laut den offiziellen Teilnahmebedingungen erhält der Gewinner nach Erfüllung aller Vorgaben eine digitale One4all-Geschenkkarte im Wert von 800 Euro. Für den Kauf von GTA 6 ist eine weitere digitale Geschenkkarte im Wert von 99,99 Euro vorgesehen.

Acht Stunden GTA 6 und eine öffentliche Videorezension

Die acht Stunden müssen nach Erhalt des Spiels absolviert werden, können aber frei über eine Woche verteilt werden. Anschließend muss der Gewinner eine ehrliche Videorezension erstellen und diese zunächst Virgin Media Ireland zur Freigabe vorlegen.

Nach der Freigabe muss der Beitrag zwischen dem 20. und 26. November 2026 auf dem bei der Anmeldung angegebenen TikTok- oder Instagram-Konto veröffentlicht werden. Die Rezension muss Virgin Media Ireland markieren und gut sichtbar als Werbung gekennzeichnet sein. Eine positive Bewertung wird ausdrücklich nicht verlangt.

Besonders ungewöhnlich sind die Vorgaben für den Inhalt. Die Videorezension darf weder Gameplay noch Screenshots, Spielmusik, Grafiken oder Logos von Rockstar Games und Take-Two enthalten. Außerdem darf nicht der Eindruck entstehen, dass die beiden Unternehmen an der Aktion beteiligt sind oder sie unterstützen.

Diese Voraussetzungen gelten für die Teilnahme

Bewerbungen sind über die Aktionsseite von Virgin Media Ireland bis zum 15. November 2026 möglich. Unter allen gültigen Einträgen wird anschließend zufällig ein Gewinner ausgewählt.

Das Mindestalter beträgt 18 Jahre.

Der Wohnsitz muss sich in der Republik Irland befinden.

Ein öffentliches Konto bei TikTok oder Instagram ist erforderlich.

Im Formular müssen persönliche Kontaktdaten und der jeweilige Social-Media-Name angegeben werden.

Die Bewerbung soll in 100 bis 200 Wörtern erklären, warum der Kandidat GTA 6 erleben möchte.

Die acht Spielstunden und die freigegebene Rezension sind Voraussetzung für den Erhalt der 800-Euro-Geschenkkarte.

Der Gewinner soll bis zum 16. November 2026 per E-Mail benachrichtigt werden. Ein bestehender Vertrag mit Virgin Media ist für die Teilnahme nicht notwendig.

GTA 6 erscheint wenige Tage nach Bewerbungsschluss

Der Zeitpunkt der Aktion ist eng an den Release gekoppelt. GTA 6 erscheint laut Take-Two Interactive am 19. November 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Eine PC-Version gehört bislang nicht zum bestätigten Startaufgebot.

Damit beginnt das vorgeschriebene Veröffentlichungsfenster für die Videorezension bereits einen Tag nach dem Launch. Der Gewinner muss sich also schnell einen Eindruck von Vice City, Leonida sowie der Geschichte von Jason und Lucia verschaffen, darf davon in seinem Beitrag jedoch kein einziges Bild aus dem Spiel zeigen.

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