Bethesda hat den zeitlichen Rahmen von Fallout 5 erstmals deutlicher eingegrenzt. Das nächste Hauptspiel wird die Ereignisse der erfolgreichen Fallout-Serie von Amazon nicht ausklammern, sondern in einer Welt spielen, in der diese bereits geschehen sind oder gerade stattfinden.

Damit steht fest, dass Spiele und Fernsehserie weiterhin Teil derselben Kontinuität sind. Eine konkrete Region oder Stadt für Fallout 5 hat Bethesda allerdings nicht enthüllt. Die Aussage betrifft ausschließlich die zeitliche Einordnung und nicht den geografischen Schauplatz.

Fallout 5 berücksichtigt die Handlung der Amazon-Serie

Bethesda-Chef Todd Howard bestätigte die Verbindung in einem BBC-Interview. Die Entwicklungen der Serie werden demnach Auswirkungen auf die Welt haben, in der das nächste große Einzelspieler-Abenteuer angesiedelt ist.

Kurz gesagt, ja. Fallout 5 wird in einer Welt existieren, in der die Geschichten und Ereignisse der Serie bereits geschehen sind oder gerade stattfinden.

Fallout 5 könnte somit während oder nach der Handlung der Fernsehserie spielen. Daraus folgt jedoch nicht automatisch, dass Figuren wie Lucy MacLean oder der Ghul im Spiel auftreten. Ebenso wenig bestätigt die Aussage eine Rückkehr nach Kalifornien, New Vegas oder an einen anderen bereits bekannten Ort.

Die chronologische Einordnung ist trotzdem bedeutend. Frühere Fallout-Spiele konnten ihre Geschichten weitgehend unabhängig voneinander erzählen, während Bethesda nun zusätzlich die Entwicklungen einer laufenden Fernsehproduktion berücksichtigen muss. Entscheidungen der Serienautoren können damit langfristige Folgen für Fraktionen, Siedlungen und politische Machtverhältnisse im nächsten Hauptspiel haben.

New Vegas gewinnt für die Zukunft der Reihe an Bedeutung

Die zweite Staffel der Amazon-Serie führte die Geschichte nach New Vegas und erweiterte damit einen der beliebtesten Schauplätze der Reihe. Nach Angaben von Bethesda befindet sich Staffel 3 bereits in Produktion. Welche Ereignisse daraus später in Fallout 5 aufgegriffen werden, bleibt vorerst offen.

Parallel dazu arbeitet Bethesda an mehreren Projekten rund um das postapokalyptische Universum. In einer offiziellen Studio-Mitteilung vom 17. Juli 2026 bestätigte das Unternehmen, dass Fallout 5 derzeit in der Vorproduktion steckt. Die Entwicklung erfolgt gemeinsam mit The Elder Scrolls 6 auf Basis der Creation Engine 3.

The Elder Scrolls 6 bleibt aktuell das wichtigste Entwicklungsprojekt des Studios und beschäftigt den Großteil des Teams. Ein Veröffentlichungstermin oder ein Release-Zeitraum für Fallout 5 wurde daher noch nicht genannt.

Obsidian arbeitet an einem weiteren Fallout-Projekt

Bis Fallout 5 erscheint, soll die Marke durch weitere Veröffentlichungen präsent bleiben. Bethesda unterstützt Fallout 76 mit zusätzlichen Inhalten und arbeitet nach eigenen Angaben an Neuauflagen von Fallout 3 sowie Fallout: New Vegas. Konkrete Termine für die beiden Remaster gibt es bislang nicht.

Zusätzlich entsteht in Zusammenarbeit mit Obsidian Entertainment ein weiteres Fallout-Projekt. Das Studio entwickelte bereits Fallout: New Vegas, arbeitet bei dem neuen Titel aber unabhängig von Fallout 5. Details zum Konzept, zu den Plattformen oder zum Entwicklungsstand hat Bethesda noch nicht veröffentlicht.

Für Fallout 5 steht damit zumindest eine wichtige Grundlage fest: Die Amazon-Serie ist kein isolierter Ableger, sondern schreibt die Geschichte des Fallout-Universums verbindlich fort. Wo das nächste Hauptspiel angesiedelt sein wird, bleibt zwar geheim, seine Welt wird die Folgen der Serienhandlung aber nicht ignorieren können.

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