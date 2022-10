One Piece: Manga-Kapitel 1062 enthüllt überraschende Wendung zu Dr. Vegapunk

Der Piratenepos One Piece ist endlich in der Finalen Saga angekommen und es könnte kaum spannender sein, denn während sich die Ereignisse in der Welt voller Teufelskräfte und Haki-Nutzer regelrecht überschlagen, befinden sich die Strohhüte nun auf der Insel des großen Genies Dr. Vegapunk, Erfinder von unglaublichen Technologien.

Der Wissenschaftler, den wir bisher noch nicht zu Gesicht bekommen haben, hat unter anderem die Seestein-Forschung vorangebracht, ist den Geheimnissen der Teufelskräfte auf die Spur gekommen, hat den Code des Lebens entschlüsselt und das Pacifista-Projekt realisiert. Man kann also sagen, Vegapunk hat einen großen Einfluss auf so ziemlich alle Aspekte in One Piece.

Und er ist auch der Mann, der uns laut Schöpfer Eiichiro Oda so ziemlich alle Antworten auf die großen Fragen des Manga/Anime liefern kann. Doch bis es soweit ist, scheint er erst einmal nur noch mehr Fragen aufzuwerfen, wie das aktuelle Manga-Kapitel 1062 zeigt, das letzte Woche veröffentlicht wurde.

Wenn ihr wissen wollt, welche unglaubliche Wendung zu Dr. Vegapunk im neuesten Manga-Kapitel von One Piece preisgegeben wurde, solltet ihr euch natürlich auf massive Spoiler vorbereiten. Lest also nur auf eigene Gefahr hin weiter und auch nur dann, wenn ihr wirklich wissen wollt, was das geheimnisvolle Genie jetzt schon wieder erschaffen hat.

One Piece: Die sechs Satelliten des Dr. Vegapunk (Manga-Kapitel 1062)

Als vor geraumer Zeit Manga-Kapitel 1061 veröffentlicht wurde, waren Fans genauso geschockt wie die Figuren in der beliebten Mangareihe, denn Dr. Vegapunk entpuppte sich dort als hübsche, junge Frau, die den Strohhüten an den Kragen will. Doch ihre Behauptung, das weltweit bekannte Genie zu sein, führte zu Fragezeichen.

Denn von Charakteren, die Vegapunk bereits kennen, wissen wir, dass es sich bei ihm nicht nur um einen Mann handelt, sondern auch noch um einen sehr alten Kauz. Eine Beschreibung, die mit dem Mädchen nicht viel gemein hat, weswegen schnell die Überlegung aufkam, ob es sich bei ihr nicht um einen Klon, einen Cyborg oder sonst eine weitere Erfindung von Vegapunk handeln könnte.

Die Antwort auf all diese Fragen liefert schließlich Manga-Kapitel 1062, wo wir erfahren, dass die Frau, die sich dreist als Vegapunk vorgestellt hat, Lilith heißt und das sie nicht die einzige ist, die sich als Chefwissenschaftler des Marinehauptquartiers bezeichnet. Denn nur wenige Momente später lernen wir noch zwei weitere kennen.

Dabei handelt es sich um Shaka und Atlas, die ebenfalls von sich behaupten, Dr. Vegapunk zu sein. Verwirrend? Auf jeden Fall, daher kam es mehr als willkommen, das Ecki, mittlerweile Mitglied der Cipherpol Aigis 0, am Ende von Manga-Kapitel 1062 die ganze Situation seinem Kameraden Rob Lucci erklärt.

Demnach sei Dr. Vegapunk so beschäftigt, dass er bei seinen Arbeiten Hilfe braucht und daher habe sich der Wissenschaftler dazu entschieden, sich auf sechs Leute aufzuteilen. Diese sechs Personen bezeichnet Ecki als Satelliten, die allesamt ebenfalls Vegapunk sind und der dementsprechenden Bienenkönigin bei der Arbeit helfen.

©Toei Animation Co., Ltd./Eiichiro Oda/Shueisha

Punk 01: Shaka (Logik)

Punk 02: Lilith (Bosheit)

Punk 03: Edison (Spürsinn)

Punk 04: Pythagoras (Weisheit)

Punk 05: Atlas (Zorn)

Punk 06: Yoke (Begierde)

Im Original werden die Satelliten in One Piece übrigens mit dem Kanji für Katze geschrieben, was auf ein japanisches Sprichwort zurückgeht: Neko No Te Mo Karitai, was soviel bedeutet wie Sich die Pfote einer Katze ausborgen. Katzen gelten abseits der Mäusejagd als Taugenichtse, daher müsse man wirklich verzweifelt sein, die Hilfe einer Katze überhaupt in Erwägung zu ziehen.