Der offizielle Start von The Legend of Zelda: Ocarina of Time steht erst am 5. November 2026 an, doch einzelne physische Exemplare sind offenbar schon vorzeitig im Umlauf. In sozialen Netzwerken zeigen erste Nutzer ihre laufenden Switch 2-Versionen und teilen Eindrücke zu Unterschieden gegenüber dem Nintendo 64-Klassiker.

Woher die verfrühten Exemplare stammen, ist nicht eindeutig geklärt. Mindestens eine Kopie soll über einen privaten Online-Marktplatz erworben worden sein, während weitere Berichte auf vorzeitige Auslieferungen oder Händler verweisen, die den offiziellen Verkaufstermin nicht eingehalten haben.

Erste Details aus dem Remake verbreiten sich online

Die frühen Besitzer beantworten bereits Fragen aus der Community und veröffentlichen Bilder aus Spielabschnitten, die Nintendo bislang nicht ausführlich gezeigt hat. Dabei geht es vor allem darum, wie bekannte Charaktere, Gegner und ikonische Szenen für das Remake überarbeitet wurden.

Wer das Abenteuer möglichst unvoreingenommen erleben möchte, sollte soziale Netzwerke und Videoportale deshalb bis zum Release mit Vorsicht nutzen. Zwar basiert die Handlung auf dem bekannten Spiel von 1998, das Remake enthält jedoch neue Dialoge, vollständig vertonte Zwischensequenzen und verschiedene spielerische Anpassungen.

Der offizielle Erscheinungstermin bleibt der 5. November 2026. Auf der deutschen Produktseite führt Nintendo das vollständige Remake exklusiv für Nintendo Switch 2 mit einer Download-Größe von 24,9 GB und einer Freigabe ab 12 Jahren.

Moderne Funktionen ergänzen das klassische Abenteuer

Zu den Neuerungen gehören die Spuren der Zeit, über die ihr den bisherigen Verlauf des Abenteuers, aktuelle Ziele und Links Reise auf einem großen Wandteppich verfolgen könnt. Melodien lassen sich weiterhin über die Tasten spielen, alternativ erkennt das Spiel gesummte Lieder über das integrierte Mikrofon der Nintendo Switch 2.

Die Entwickler haben nicht nur Grafik, Sound und Steuerung modernisiert. Link kann sprinten und per Knopfdruck springen, während die Bewegungssteuerung beim Zielen mit Schleuder und Bogen unterstützt. Zugleich soll die ursprüngliche Struktur der Spielwelt erhalten bleiben, damit Erkundung, Dungeons und Begegnungen weiterhin dem vertrauten Ablauf folgen.

Für den ungewöhnlichen Grafikstil ließ sich das Team von Puppentheatern und Filmen mit praktischen Spezialeffekten inspirieren. Art Director Aya Shida erklärt im offiziellen Entwicklerinterview, dass die Figuren farbenfroh und skurril wirken sollten, ohne den leicht düsteren und traumhaften Charakter von Hyrule zu verlieren.

Google schickt Zelda-Fans zurück ins Jahr 1998

Passend zum bevorstehenden Release ist außerdem ein kleines Easter Egg in der Google-Suche verfügbar. Bei Suchanfragen nach Zelda oder Ocarina of Time erscheint unten rechts das Master-Schwert. Ein Klick verwandelt die Ergebnisseite in eine Retro-Version der Suchmaschine aus dem Jahr 1998.

Wird das Master-Schwert erneut ausgewählt, kehrt die Seite in ihr aktuelles Design zurück. Wie lange das Easter Egg verfügbar bleibt, ist nicht bekannt. Der Zeitpunkt passt jedoch perfekt zur Rückkehr des Abenteuers, das die Zelda-Reihe vor 28 Jahren erstmals vollständig in die dritte Dimension führte.

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