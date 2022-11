Nintendo Switch-Spiele reduziert im Black Friday Sale bei Otto

Der Black Friday ist da und ihr braucht nicht vor die Tür zu gehen, um die größten Rabatte des Jahres einzutüten. Im Gegenteil könnt ihr ganz entspannt von zu Hause aus überlegen, welche Produkte im Black Friday Sinn ergeben und welche nicht.

Falls ihr ein großer Fan des Gamings seid, solltet ihr unbedingt einen Blick auf die Ersparnisse werfen, die ihr beim Kauf von Nintendo Switch-Spielen erhaltet. Denn die Nintendo-Spiele sind bekanntermaßen immer recht hoch im Preis.

Der Black Friday Sale bei Otto sorgt jetzt dafür, dass sogar die Games für die Nintendo Switch reduziert sind. Hier heißt es natürlich, zuschlagen! Aber welche Spiele sind das und wo lohnt sich das Sparen besonders?

Nintendo Switch: Günstige Spiele bei Otto im Angebot

Bei den nachfolgenden Games für die Nintendo Switch gibt es Rabatte. Es sind beliebte Produkte mit von der Partie wie Nintendo Switch Sports, Mario Strikers: Battle League Football oder sogar Ring Fit Adventure. Doch das war noch längst nicht alles!

Wie lange läuft der Black Friday bei Otto?

Der Black Friday findet in diesem Jahr am 25. November 2022 statt. Doch die Angebotsphase bei Otto beginnt am 15. November und endet am 28. November 2022.

Warum bei Otto kaufen?

Der Onlineshop von Otto bietet beim Shopping viele Annehmlichkeiten. So überzeugt das Unternehmen unter anderem mit einer begehrten 0%-Finanzierungszahlung. Ihr könnt euren Einkauf ganz entspannt in Raten abzahlen.

Außerdem machen viele Kunden von der 100-Tage-Zahlpause Gebrauch. Beides ist sogar in Kombination möglich, wodurch eure Finanzierung erst in 100 Tagen beginnt.

Neukundenrabatt bei Otto: Bedenkt zudem den Neukundengutschein, wenn ihr Otto-Neukunde seid. Bei einem Einkauf ab 30 Euro gibt es aktuell einen Gutschein über 10 Euro Rabatt.

Außerdem gibt es bei Otto eine 30-tägige Rückgabegarantie, Gratis-Rücksendung und eine 24-Stunden-Beratung über E-Mail, Telefon, SMS oder Live-Chat. Hier geht es zum Kundenservice.