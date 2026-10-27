Nintendo hat kurzfristig ein neues Event für Indie-Fans angekündigt. Der nächste Indie World Showcase wird am Mittwoch, dem 28. Oktober 2026, ausgestrahlt und beginnt um 15 Uhr deutscher Zeit.

Auf der offiziellen Nintendo-Seite steht ein Livestream über YouTube bereit. Die Präsentation soll in der internationalen Fassung ungefähr 15 Minuten dauern und neue Ankündigungen sowie Updates zu Indie-Spielen für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch liefern.

Nintendo hält die Spieleauswahl geheim

Welche Titel während des Indie World Showcase gezeigt werden, hat Nintendo bislang nicht verraten. Damit bleibt offen, ob vollständig neue Spiele angekündigt werden oder bereits bekannte Projekte mit Terminen, Trailern und zusätzlichen Plattformversionen vertreten sind.

Gerade mögliche Nintendo Switch 2 Editionen dürften für Aufmerksamkeit sorgen. Seit dem Start der neuen Konsole bringen einige Studios technisch angepasste Fassungen ihrer Spiele heraus. Bestätigt ist für das Event bislang allerdings nur, dass beide aktuellen Nintendo-Plattformen berücksichtigt werden.

Eine regionale Besonderheit gibt es bei der Laufzeit. Während Nintendo für die internationale Übertragung ungefähr 15 Minuten nennt, kündigt die japanische Nintendo-Seite ein rund 25 Minuten langes Video an. Das deutet darauf hin, dass sich die gezeigten Inhalte oder die Präsentation zwischen den Regionen teilweise unterscheiden könnten.

Indie World ergänzt die großen Nintendo Direct Events

Die Indie World gehört seit Jahren zu Nintendos wichtigsten Formaten für kleinere Studios und unabhängige Publisher. Seit der Veröffentlichung der ursprünglichen Nintendo Switch im Jahr 2017 ist der Katalog des Nintendo eShops stark gewachsen. Die kompakten Präsentationen helfen dabei, ausgewählte Neuerscheinungen aus der Masse hervorzuheben.

Im Gegensatz zu einer klassischen Nintendo Direct stehen dabei keine großen Ankündigungen zu Nintendos eigenen Marken im Mittelpunkt. Das Format konzentriert sich auf externe Entwickler, ungewöhnliche Spielideen und Projekte, die abseits umfangreicher Blockbuster entstehen.

Die kurze Laufzeit schließt mehrere Enthüllungen nicht aus. Frühere Indie World Ausgaben kombinierten neue Trailer, Veröffentlichungstermine, Demo-Ankündigungen und kurzfristige Veröffentlichungen. Welche Studios am 28. Oktober 2026 vertreten sein werden, erfahren Fans ab 15 Uhr im Livestream.

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