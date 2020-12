Unser Nintendo-Gewinnspiel zum Nikolaus auf PlayCentral!

In diesem Jahr hatten wir es wohl alle nicht leicht. Um so schöner das Jahr mit etwas Erfreulichem abzuschließen. Deshalb haben wir zur Weihnachtszeit wieder einige schöne Dinge auf PlayCentral.de zu verlosen und möchten zum heutigen Nikolaus gleich zwei schöne Pakete an unsere Lesen verteilen, die uns Nintendo großzügigerweise für euch geschnürt hat.

Nikolaus-Gewinnspiel für deine Nintendo Switch

Über folgende Ausstattung für eure Nintendo Switch kann sich der/die Gewinner/in freuen:

1x einen Nikolausstiefel mit Mario Kart Live: Home Circuit Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung Pikmin 3 Deluxe



© PlayCentral

1x einen Nikolausstiefel mit Mario Kart Live: Home Circuit Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung Super Mario 3D All Stars Pikmin 3 Deluxe



© PlayCentral

Wie nehme ich an dem Gewinnspiel teil? Um eines der beiden Nikolauspakete dein Eigen nennen zu können, musst du uns unterhalb in den Kommentaren nur folgende Frage beantworten: Was ist dein liebstes Nintendospiel?

Möchtest du deine Gewinnchancen erhöhen, kannst du einfach schnell auf unseren Instagramkanal hüpfen und auch dort an der weihnachtlichen Verlosung teilnehmen. Wir wünschen dir viel Glück und eine besinnliche Vorweihnachtszeit! Bleib gesund.

Hinweis: Die Verlosung läuft bis zum 14. Dezember 2020 um 12:00. Alle weiteren Informationen zu Gewinnspielen auf PlayCentral.de findest du auf unserer Infoseite.