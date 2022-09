NieR: Automata – Release und Cast des Animes enthüllt

Im Februar dieses Jahres wurde erstmalig die Umsetzung von NieR: Automata als Anime angekündigt. Danach wurde es erst mal sehr still um das Thema. Bis jetzt, denn auf dem Aniplex Online Fest 2022 kam der große Reveal von Veröffentlichung und Cast des NieR: Automata-Animes.

NieR: Automata Ver1.1a kommt Anfang 2023

Die lang erwartete Anime-Adaption zu „NieR: Automata“ ist endlich in Reichweite. NieR: Automata Ver1.1a soll die Serie heißen und im Januar 2023 steht die Veröffentlichung an.

Mit der Umsetzung wurde das Studio A-1 Pictures betreut, dessen Regisseur Ryoji Masuyama eng mit dem Game Director des Originalspiels Yoko Taro zusammenarbeitet.

Nach dem Release des Spiels vor sechs Jahren komme die Adaption eigentlich reichlich spät, gibt der Game Director in dem Interview mit Aniplex zu.

Normalerweise würden die Anime-Adaptionen möglichst zeitnah nach Veröffentlichung des Spiels angekündigt werden, um damit auch dessen Verkauf noch zu anzutreiben.

Das war diesmal nicht der Fall, allerdings kann man sich bei über 6 Millionen verkauften Kopien auch ohne direkt anschließenden Anime wohl auch nicht beschweren.

© Square Enix

Für die Fans des Spiels sollte so wenig wie möglich an der Story verändert werden. Das wurde auch ausführlich mit Taro besprochen, welcher zunächst wohl kaum davon abzuhalten war, das ein oder andere zu ändern, um die Welt von „NieR: Automata“ an die Umsetzung als Anime anzupassen.

Da sich eine Geschichte im Anime durch Kameraführung und die emotionale Darstellung der Charaktere anders erzählen lässt, ist der Game Director sehr gespannt auf das Endergebnis.

© Square Enix

Ebenso gespannt ist der Cast der Synchronsprecher für „NieR: Automata Ver1.1a“. Dieser besteht aus Yui Ishikawa in der Rolle der 2B, Natsuki Hanae als 9S, Hiroki Yasumoto spricht Pod 042 und Kaoru Akiyama als Pod 153.

Viele waren bisher skeptisch, ob ein Anime die Atmosphäre und Emotionen des Spiels ebenbürtig wiedergeben kann. Wie seht ihr das? Schreibt es gern in die Kommentare!