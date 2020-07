The Haunting of Hill House-Nachfolger Bly Manor erscheint noch 2020

Wie findet ihr diese Liste? Habt ihr alle Filme gesehen oder könnt ihr mit den Inhalten so gar nichts anfangen? Vielleicht seid ihr ja auch eher der Serien-Fan und interessiert euch nicht so für Filme? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!

Wie werden die Zuschauer überhaupt gezählt? Netflix hat kürzlich seine Metrik dafür angepasst, was tatsächlich als View zählt. Deshalb zählt nur der Abonnent als Zuschauer, der mindestens zwei Minuten lang einen Titel angesehen hat. Ein kurzes, versehentliches Starten zählt also nicht als angesehen.

Wie die Zuschauerzahlen weniger überraschend offenbaren, sind so einige Oscar-Nominierte unter den beliebtesten Netflix-Filmen. Der aktuelle Chris Hemsworth-Actionfilm „Extraction“ führt das Ranking mit 99 Millionen Zuschauern dabei aktuell an. Kurz dahinter abgeschlagen ist Sandra Bullocks „Bird Box“. Nummer 3 ziert „Spenser Confidential“ mit Mark Wahlberg. Die vollständige Liste folgt hier:

Netflix schart inzwischen eine sagenhafte Anzahl von weltweit über 183 Millionen Abonnenten um sich. Der Streaming-Dienst ist damit weiterhin Spitzenreiter in Sachen Filmen, Serien, Dokus und Co. Im Rahmen des aktuellen Quartalsbericht legte das Unternehmen nun einige Zahlen offen. Darunter: Die 10 meist gesehenen Filme auf Netflix.

