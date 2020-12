Neue Inhalte kommen bei Netflix hinzu …

… einige Filme & Serien verlassen die Plattform im September aber auch

Unsere Liste zeigt, welche Inhalte verschwinden

Das Angebot des Streaming-Anbieters Netflix verändert sich ständig. Während monatlich neue Filme, Serien und Dokus in das bestehende Programm aufgenommen werden, müssen ab und an auch einige Inhalte weichen. Wir verraten euch, welche Filme und Serien im Dezember 2020 aus dem Programm von Netflix verschwinden werden und damit bald nicht mehr verfügbar sind.

Dezember 2020: Welche Serien und Filme verschwinden?

Der Streaming-Anbieter bietet regelmäßig neue Filme und Serien an, allerdings verschwinden gleichzeitig auch einige Inhalte aus dem Programm. Ihr müsst also gezwungenermaßen auf einen anderen Anbieter wechseln und euch ggf. sogar einen neuen Account bei Amazon Prime Video, Sky, Maxdome oder Co. anlegen.

Im Dezember 2020 entfernt Netflix Inhalte wie „Noah“, „Lara Croft Tomb Raider: Die Wiege des Lebens“ und „The World’s End“ aus dem Angebot, ihr habt also nur noch kurze Zeit, um euren Lieblingsfilm oder eure Lieblingsserie über Netflix zu schauen.

Im Folgenden geben wir euch einen Überblick aller Serien und Filme, die in den kommenden Tagen aus dem Programm von Netflix verschwinden werden. Ihr solltet euch also nicht mehr allzu viel Zeit lassen, wenn ihr dieses Inhalte vorher noch anschauen möchtet!

Bald nicht mehr auf der Streaming-Plattform

Diese Filme und Serien sind nur noch für kurze Zeit im Dezember 2020 verfügbar:

21 Gramm – 2. Dezember

– 2. Dezember Letzte Ausfahrt Brooklyn – 4. Dezember

– 4. Dezember 21 & Over – Endlich erwachsen – 4. Dezember

– 4. Dezember Jerry Cotton – 4. Dezember

– 4. Dezember The Cabin in the Woods – 5. Dezember

– 5. Dezember Alpha – 5. Dezember

– 5. Dezember Die Berufung – Ihr Kampf für Gerechtigkeit – 6. Dezember

– 6. Dezember The Secret – Das Geheimnis – 6. Dezember

– 6. Dezember Taare Zameen Par – 7. Dezember

– 7. Dezember Lagaan – Es war einmal in Indien – 7. Dezember

– 7. Dezember Live aus Peepli – Irgendwo in Indien – 7. Dezember

– 7. Dezember Du liebst mich, du liebst mich nicht – 7. Dezember

– 7. Dezember Bombay Diaries – 7. Dezember

– 7. Dezember Psycho-Pass – 9. Dezember

– 9. Dezember Meg – 9. Dezember

– 9. Dezember Leave No Trace – 10. Dezember

– 10. Dezember Saint Amour – Drei gute Jahrgänge – 12. Dezember

– 12. Dezember Spielmacher – 12. Dezember

– 12. Dezember Risk – 13. Dezember

– 13. Dezember Shtisel – 14. Dezember

– 14. Dezember Miss Fishers mysteriöse Mordfälle – 14. Dezember

– 14. Dezember Molly’s Game – Alles auf eine Karte – 14. Dezember

– 14. Dezember Jacques – Entdecker der Ozeane – 14. Dezember

– 14. Dezember Hot Shots! – Der zweite Versuch – 14. Dezember

– 14. Dezember This Was Tomorrow – 14. Dezember

– 14. Dezember Bobby & Bill – 14. Dezember

– 14. Dezember Reggie Yates Outside Man – 14. Dezember

– 14. Dezember Suffragette – Taten statt Worte – 15. Dezember

– 15. Dezember Pee-wee’s Playhouse – 17. Dezember

– 17. Dezember Pee-wee’s Playhouse : Christmas Special – 17. Dezember

: Christmas Special – 17. Dezember Searching – 17. Dezember

– 17. Dezember Teen Titans Go! To the Movies – 19. Dezember

– 19. Dezember Guilty Crown – 19. Dezember

– 19. Dezember Karate Kid – 19. Dezember

– 19. Dezember Gone Girl – Das perfekte Opfer – 20. Dezember

– 20. Dezember Birdman oder (Die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit) – 20. Dezember

– 20. Dezember Noah – 20. Dezember

– 20. Dezember Aloha – Die Chance auf Glück – 20. Dezember

– 20. Dezember Wahnsinn in der Wüste – 21. Dezember

– 21. Dezember Deichbullen – 21. Dezember

– 21. Dezember Flashback – Mörderische Ferien – 21. Dezember

– 21. Dezember Superfly – 23. Dezember

– 23. Dezember A Gray State – 24. Dezember

– 24. Dezember Kill me, Heal me – 25. Dezember

– 25. Dezember Der Abschleppdienst – 27. Dezember

– 27. Dezember Venom – 30. Dezember

– 30. Dezember Conan Without Borders – 30. Dezember

– 30. Dezember Food Wars! Shokugeki no Soma – 30. Dezember

– 30. Dezember Space Tomorrow – 31. Dezember

– 31. Dezember Drogen im Visier – 31. Dezember

– 31. Dezember A Beautiful Mind – 31. Dezember

– 31. Dezember The Wolf of Wall Street – 31. Dezember

– 31. Dezember Sword Art Online – 31. Dezember

– 31. Dezember Logan – The Wolverine – 31. Dezember

– 31. Dezember Gossip Girl – 31. Dezember

– 31. Dezember Knights of Sidonia – 31. Dezember

– 31. Dezember Grand Hotel – 31. Dezember

– 31. Dezember Die Goonies – 31. Dezember

– 31. Dezember Falk – 31. Dezember

– 31. Dezember Dawn of the Dead – 31. Dezember

– 31. Dezember Patch Adams – 31. Dezember

– 31. Dezember The World’s End – 31. Dezember

– 31. Dezember Der Knochenjäger – 31. Dezember

– 31. Dezember Der kleine Prinz – 31. Dezember

– 31. Dezember Der Wilde Westen – Die wahre Geschichte – 31. Dezember

– 31. Dezember Event Horizon – Am Rande des Universums – 31. Dezember

– 31. Dezember The Principal – 31. Dezember

– 31. Dezember Lara Croft Tomb Raider: Die Wiege des Lebens – 31. Dezember

– 31. Dezember Preppers – Bereit für den Weltuntergang – 31. Dezember

Hinweis: Diese Liste wird von uns im Laufe des Monats regelmäßig aktualisiert und erweitert.

Wir werden euch hier auf PlayCentral.de natürlich auf dem Laufenden halten, sollten weitere Filme und Serien aus dem Programm von Netflix entfernt werden. Außerdem weisen wir an dieser Stelle darauf hin, dass wir keine Vollständigkeit dieser Liste garantieren können, da sich an den Inhalten, die aus dem Angebot entfernt werden, jederzeit etwas ändern kann.

Warum verschwinden Filme und Serien aus dem Netflix-Angebot?

Filme und Serien, die nicht von Netflix selbst produziert werden, können auf der Streaming-Plattform nur mit der entsprechenden Lizenz des jeweiligen Rechteinhabers angeboten werden. Verschwinden Angebote also wieder aus dem Angebot, dann liegt dies in den meisten Fällen daran, dass die Lizenz für den Film oder die Serie abgelaufen ist.

Ab und an entscheidet sich Netflix dazu, diese Lizenz zu erneuern, dann werden die Inhalte auf kurz oder lang wieder in das Programm mit aufgenommen. Es kann aber auch sein, dass die Lizenz bereits vergeben ist, beispielshalber an einen anderen Anbieter. Außerdem muss Netflix abwägen, ob eine Verlängerung einer Lizenz Sinn macht und sich die Gebühren dafür auf lange Sicht lohnen.