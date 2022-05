Multiplayer: Wird Sons of the Forest über einen Mehrspieler-Modus verfügen?

Im Herbst dieses Jahres soll der Survival-Titel Sons of the Forest von Entwickler Endnight Games für den PC erscheinen. Wie es um Versionen für andere Plattformen wie zum Beispiel die PS5 steht, haben die Verantwortlichen bis jetzt nicht öffentlich bekannt gegeben.

Eine weitere Fragen, die sich Spieler*innen des ersten Ablegers, The Forest, stellen: Wird Sons of the Forest über einen Multiplayer verfügen?

Wird Sons of the Forest einen Multiplayer enthalten?

Während sich „The Forest“ aus dem Jahr 2018 vor allem auf das Einzelspieler-Gameplay konzentriert hat, wobei die Entwickler später einen Koop-Modus (kooperative Kampagne mit bis zu 8 Spielern) hinzufügten, könnte der Ansatz bei „Sons of the Forest“ deutlich stärker in Richtung Multiplayer-Erlebnis gehen.

Denkbar ist, dass die Entwickler*innen sich mehr von erfolgreichen Survival-Spielen wie beispielshalber Rust oder DayZ haben inspirieren lassen. Entsprechend würde der Fokus des Nachfolgers stärker auf einem Multiplayer-Modus liegen.

Wie genau dieser im Endprodukt umgesetzt sein wird, lässt sich aktuell aber höchstens spekulieren. Möglicherweise wird Endnight Games verschiedene Modi wie Team Deathmatch einbauen und darin zwei Gruppen von Überlebenden auf einer Insel um Nahrung, Ressourcen und das nackte Überleben kämpfen.

Wie die Multiplayer-Komponente in „Sony of the Forest“ auch aussehen wird, wir halten es in jedem Fall für sehr wahrscheinlich, dass auch Forest 2 über einen ähnlichen Koop-Modus wie der Vorgänger verfügen wird. Was sind eure Gedanken zu diesem Thema? Schreibt eure Wünsche gerne unterhalb dieser Zeilen in die Kommentare.

Wann kommt The Sons of the Forest?

Wann kommt der 2. Teil von The Forest? Ursprünglich sollte „Sons of the Forest“ bereits im Mai 2022 erscheinen. Offenbar konnten die Entwickler und Entwicklerinnen von Endnight Games diesen Termin aber nicht einhalten, weshalb Forest 2 um einige Monate nach hinten verschoben wurde. Der neue Releasetermin für „Sons of the Forest“ ist Oktober 2022.

Worum geht es in Sons of the Forest?

Bislang haben sich die Entwickler kaum zum konkreten Inhalt des grafisch weiterentwickelten Spiels geäußert. Allerdings geben die veröffentlichten Trailer Auskunft über ein erneutes Setting in einem Wald voller feindlich gesinnter Kreaturen und den Überlebenskampf des Protagonisten.

Das Sequel wurde jedoch um einige neue Features ergänzt und durch ein überarbeitetes Crafting- und Bausystem erweitert. Zudem stehen dem Spieler weitere Waffen und neue Gegnertypen zur Verfügung.