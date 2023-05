MontanaBlack will vor Gericht gegen Rundfunklizenz klagen

Wer in seinem Medium eine gewisse Größe erreicht hat, ist prinzipiell in der Lage Meinungen zu beeinflussen , ob er will oder nicht. Dabei kann es sich um Fragen nach der beliebtesten Eisteesorte handeln, oder um politische Einflussnahme . Um politischer Propaganda und gezielter Manipulation entgegenzuwirken, werden Programme mit großer Reichweite geprüft und müssen gegebenenfalls offline gehen .

Wer braucht eine Lizenz? Jedes audio-visuelle Medium, das als Rundfunk eingestuft wird, braucht eine Lizenz. Dazu müssen Voraussetzungen in Bezug auf die Reichweite des Kanals, die Ausgestaltung des Programms und die Regelmäßigkeit der Ausstrahlung erfüllt werden. Das Internet ist mit steigender Relevanz ebenfalls in die Liste von Medien aufgenommen worden.

Mittlerweile hat Monte trotzdem eine Lizenz, mit der er sich allerdings ungerecht behandelt fühlt . Er gibt an, zwar die gleichen Pflichten wie alle anderen zu haben, aber nicht die gleichen Rechte zugesprochen zu bekommen. Genaue Punkte nennt er in diesem Bezug nicht.

