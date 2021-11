Metroid Dread: Fundorte aller Collectibles in Burenia (100% Items, Energy Tanks, Missiles, etc.)

Metroid Dread lässt euch den gefährlichen Planeten ZDR erkunden und dieser hält allerlei Geheimnisse und Collectibles bereit. Für die 100% im Spiel müsst ihr alle Collectibles finden. Wir geben euch dafür eine ganze Reihe an Guides mit auf den Weg. Dieses Mal beschäftigen wir uns mit allen Collectibles in Burenia.

Metroid Dread: Alle Colletcibles in Burenia finden dank Video-Guide

Alles in allem gibt es in „Metroid Dread“ Energy Tanks, Energy Tank-Teile, Missiles oder Power-Bomben zu finden. Ein paar Tipps bei der Item-Suche:

Nutzt den Pulsradar: Die Fundorte von vielen der Collectibles sind versteckt. Dafür erweist sich die Pulsradar-Fähigkeit als große Hilfe. Setzt ihr diese Fähigkeit ein, könnt ihr direkt sehen, wo sich zerstörbare Blöcke in eurer direkten Nähe befinden.

Dieser Video-Guide verrät alle Fundorte für 100% Items in Burenia

Das folgende Video zeigt euch die Fundorte aller Collectibles in Burenia. Fehlen euch also vielleicht noch einige Items und ihr könnt sie einfach nicht finden, dann hilft euch dieser nützliche Video-Guide bestimmt weiter. Wie gesagt, könnt ihr in der spielinternen Karte direkt sehen, was ihr bereits eingesammelt habt, also konzentriert euch auf die Collectibles, die euch noch fehlen.