Gönn-dir-Dienstag bei MediaMarkt: Neue Angebote in Gaming und Elektronik!

Es ist wieder so weit: Der Gönn-dir-Dienstag bei MediaMarkt bietet euch neue Angebote aus den Bereichen Gaming, Elektronik und mehr. Bei welchen Artikeln ihr aktuell besonders viel sparen könnt, haben wir für euch zusammengestellt. Über den Button gelangt ihr außerdem direkt zur Aktion.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD + Pro Controller

Den Anfang macht ein Bundle bestehend aus dem Spiel The Legend of Zelda: Skyward Sword HD sowie einem Pro Controller für die Nintendo Switch. Der eignet sich besonders gut, wenn ihr häufig mithilfe des Docks am Fernseher spielt.

© Nintendo

Das Set bekommt ihr aktuell für 99,99 Euro, wodurch ihr im Gegensatz zu den Einzelpreisen circa 20 Euro spart. So könnt ihr den aufpolierten „Zelda“-Klassiker mit einem neuen Controller nachholen. Um den Rabatt zu bekommen, müsst ihr nur beide Artikel über den Reiter „Empfohlene Kombinationen“ in den Warenkorb legen.

Asus Chromebook CM3

Ein weiteres Highlight vom Gönn-dir-Dienstag ist das Chromebook CM3 von Asus, das zum Angebotspreis von 349 Euro erhältlich ist. Mit dem 10,5 Zoll großen Display ist es vor allem für unterwegs gut geeignet.

© Asus

Die eMMC-Festplatte des Notebooks sorgt für eine schnelle Performance und eine kurze Zeit zum Hochfahren des Geräts. Dank integrierter Webcam und eingebautem Mikrofon sind auch Meetings kein Problem.

F1 2021 + Rennlenkrad und Pedale

Zum Abschluss gibt es ein zweites Bundle bei MediaMarkt: Zum Preis von 299,99 Euro gibt es momentan Rennlenkrad und Pedale von Logitech zusammen mit der PS5-Version von F1 2021.

© Logitech

Dadurch könnt ihr euch das Rennsportgefühl in die eigenen vier Wände holen. Die Ausstattung ist mit der PlayStation 4, PlayStation 5 und PCs kompatibel, sodass ihr sie auch für mehrere Plattformen verwenden könnt. Den Rabatt bekommt ihr wie bei dem anderen Bundle, indem ihr beide Artikel in den Warenkorb legt.

Weitere Angebote bei MediaMarkt

Die Aktion läuft noch bis morgen früh um 9 Uhr. Neben den bereits vorgestellten Artikeln gibt es noch weitere Rabatte beim Gönn-dir-Dienstag: